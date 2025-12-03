Los bomberos de Mérida posan para un calendario solidario a beneficio de la fibromialgia

Siempre se ha dicho que las fechas navideñas son tiempo de ilusión y regalos, pero también de solidaridad. Y este año, en Mérida, esa solidaridad llega de la mano del cuerpo de bomberos, que ha elaborado un calendario solidario cuyos beneficios se destinarán a la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de la capital extremeña para sufragar las terapias y actividades que necesitan los pacientes. La iniciativa, que ofrece un calendario en formato de pared y otro de sobremesa por 5 y 3 euros respectivamente, busca visibilizar la realidad de esta enfermedad y apoyar los programas terapéuticos y de acompañamiento ante "el dolor, la incomprensión y la necesidad de un mayor reconocimiento social y sanitario para todos los afectados".

José Manuel Moreno

El proyecto ha sido presentado este miércoles por el edil de Turismo, Felipe González; el gerente del CPEI Badajoz, José Antonio Palanco; la presidenta de AfibroMérida, María Carrasco; la vocal de la asociación, Isabel Martínez y el director del Consorcio Ciudad Monumental, Félix Palma García, quienes han estado acompañados por los bomberos emeritenses. De esta forma, González ha señalado que, gracias a la compra del calendario solidario, las personas que padecen la enfermedad podrán acceder a actividades de ocio y deportivas, así como a terapias psicológicas y físicas que contribuyan a "mejorar la movilidad, aliviar dolor y aumentar la calidad de vida del paciente". También ha destacado el "excelente" trabajo del fotógrafo José Manuel Moreno en la creación de este calendario, para el que ha elegido los monumentos de la capital regional como escenario principal. Además, el delegado ha animado a la ciudadanía a colaborar en esta causa, que considera "justa y necesaria".

La solidaridad marca la Navidad en la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Diputación de Badajoz

Por su parte, el gerente del CPEI Badajoz, José Antonio Palanco, ha expresado su "satisfacción" por la solidaridad del cuerpo de bomberos, que permite que este proyecto "tan bonito" perdure en el tiempo y que las donaciones se "destinen a las entidades y personas que más lo necesiten". Del mismo modo, la vocal de la entidad, Isabel Martínez, ha indicado que, gracias a las subvenciones de la Diputación de Badajoz y a la cuota anual de 80 euros de los socios, distribuyen los fondos "allí donde más se necesitan para destinarlos a los servicios requeridos". "Cada gesto de apoyo es un paso decisivo hacia la sensibilización y el respeto de los usuarios para avanzar en una sociedad más empática con esta enfermedad", ha dicho.

Asimismo, la presidenta de AfibroMérida, María Carrasco, ha agradecido a los bomberos y al conjunto de instituciones que "han hecho posible la elaboración de este calendario solidario", cuya implicación es "esencial" para la asociación. Finalmente, el director del Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma García, ha resaltado que es una iniciativa que "une" bomberos y solidaridad y que el papel del consorcio ha sido poner al servicio de todos el patrimonio de la ciudad. Cabe recordar que los calendarios solidarios se pueden adquirir en los puntos de venta de las oficinas de turismo del ayuntamiento de la capital extremeña, la Puerta de la Villa, el Museo Abierto emeritense, el Teatro Romano, y Terracota Mérida.