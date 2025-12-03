Dos casas serán reducidas a escombros para desenterrar el pasado romano oculto de Mérida

Desde hace un tiempo atrás, en la calle Holguín, en la capital extremeña, hay una estampa llamativa: la de varias casas a las que el paso del tiempo ha dejado en estado de abandono junto a los restos de un templo romano. Esas viviendas, situadas en la céntrica vía (los números 29 y 31), tienen desde ahora los días contados. La Junta de Extremadura ha adquirido ambos inmuebles mediante expropiación para proceder a su demolición y avanzar en el objetivo de desenterrar la riqueza patrimonial emeritense que permanece oculta bajo tierra. La actuación se suma al reciente derribo de un viejo inmueble de dos plantas en el número 27. Se estima que el subsuelo de estas parcelas guarda vestigios relevantes de construcciones vinculadas al Foro Provincial de Emérita Augusta, motivo suficiente por el que la Junta ha centrado su atención en el lugar.

Restos del templo romano emeritense. / Alberto Manzano

Otra parte muy valiosa

El Gobierno regional sigue dando pasos para facilitar las tareas de exploración arqueológica en el enclave. Unas labores que tienen como misión sacar a la luz el legado histórico. Necesariamente porque salta a la vista la intensa romanización que existen en buena parte de sus calles. Y es que todas las hipótesis apuntan a que otra parte muy valiosa de la estructura del templo de culto imperial podrían ubicarse en los terrenos donde se encuentran las casas que se van a demoler.

8,6 millones de euros

Se invertirá alrededor de 8,6 millones de euros para desarrollar el Plan Director de Recuperación del Foro Provincial y del Templo de Culto Imperial de Avgvsta Emerita, que busca sumar un nuevo espacio arqueológico integrado, accesible y visitable. La consejera de Cultura, Victoria Bazaga, recordó que en el año 2000 la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Mérida ya estableció la necesidad de actuar en el lugar, que tiene una extensión de 6.000 metros cuadrados (20 parcelas), y abarca la manzana definida por la calle Almendralejo, travesía de Almendralejo y la calle Holguín.