La discoteca Mamba cambia de nombre y reabre como Bocachancla en Mérida

El edificio donde se encuentra la conocida discoteca Mamba (un espacio aún recordado por muchos como Amazónico) ha visto de todo desde su privilegiada ubicación en la plaza de España de Mérida. Esta semana, los emeritenses han conocido la noticia de que el próximo viernes el local reabrirá tras un profundo lavado de imagen y lo hará con cambios destacados, entre ellos el cambio de su nombre. El establecimiento ha sido reubatizado como Bocachancla. "Es un término coloquial muy usado en Extremadura para referirse a una persona que habla demasiado o de forma imprudente. Un nombre muy llamativo", ha señalado a este periódico Fernando Guerola, la persona encargada de la gestión del local, quien ha dicho también que "vamos apostar por enfocar el pub a gente que oscile entre los 28 y 40 años. Buscamos ese tipo de público".

La antigua discoteca Mamba de Mérida, ahora Bocachancla. / Alberto Manzano

Coctelería acompañada de una tapa

Esa es parte de su apuesta. Además ofrecerá una carta selecta de coctelería acompañada de una tapa, a lo que se suma un trato cercano y la presencia de un dj pinchando buena música para animar la fiesta. ¿Qué podría salir mal? Al mismo tiempo, el negocio reservará espacio para otros eventos, como encuentros de grupos de running que quieran reunirse después de salir a correr para comer juntos y tomar unas copas. Una nueva etapa con la que esperan convertirse en una sala referente en la ciudad.