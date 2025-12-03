Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Discapacidad y voluntariado

Mérida acoge este jueves un evento por la inclusión, con lectura de manifiestos y conciertos

Diversas asociaciones extremeñas se unen a la Plataforma del Voluntariado de Mérida para reivindicar una sociedad más accesible, con mesas informativas y un concierto del Coro Cauri de la ONCE

Coro Cauri.

Coro Cauri. / Ayto. de Mérida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Plataforma del Voluntariado de Mérida ha organizado una jornada intensiva de reivindicación y celebración para este jueves, 4 de diciembre, aunando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el Día Internacional del Voluntariado. Bajo el lema “Somos Iguales / Somos Diferentes”, diversas asociaciones extremeñas alzarán la voz para exigir una sociedad más inclusiva, accesible y con igualdad de oportunidades para todas las capacidades.

Por la Inclusión y la diversidad

La cita principal tendrá lugar en el patio del Ayuntamiento, comenzando a las 16:30 horas con mesas informativas donde las entidades participantes darán a conocer su labor. A continuación, se procederá a la lectura del manifiesto que busca concienciar sobre la necesidad de apoyo social y el respeto a la diversidad de capacidades.

A esta exigencia se suman numerosas asociaciones de la región, entre las que destacan:

Discapacidad y Salud Mental: ADABA (Personas con Discapacidad Auditiva), FEAFES Calma (TDAH), FEAFES (Salud Mental), Down Mérida, AFADISCOP-Plena inclusión (Discapacidad Intelectual).

Enfermedades y Apoyo: ADMO (Donación de Médula Ósea), EMEX (Esclerosis Múltiple), ACCU Extremadura (Crohn y Colitis Ulcerosa), Parkinson Extremadura, ELA Extremadura, AOEX (Oncológica), ALEX (Laringectomizados) y AFAM (Alzheimer).

Conjuntamente, se celebrará el Día Internacional del Voluntariado para reconocer la labor desinteresada de quienes dedican su tiempo a mejorar la sociedad. A las 17:30h, se ha convocado a todo el voluntariado emeritense para la lectura de su propio manifiesto en el Patio Central.

La tarde estará marcada por actos que buscan despertar la magia de la solidaridad:

  • Actuaciones: La canción “BOMBAI- FESTIVAL” interpretada en Lengua de Signos Española, el fotomatón “DESCUBRE TU MAGIA”, el Flashmob “TODO ES POSIBLE EN NAVIDAD”, y el cierre con villancicos del coro de AFADISCOP.
  • Talleres: Habrá un taller de “BIODANZA EMOCIONAL” y una “DANZA MEDIEVAL” participativa.
  • Premios: A las 19:00h se entregarán los galardones del 8º Concurso Postales Solidarias de Navidad.

Música y compromiso en el Alcazaba

Como broche final a la jornada, a las 20:00 horas, el Centro Cultural Alcazaba acogerá el concierto del Coro Cauri, de la ONCE. Fundado en 1988 y canalizado a través de la Asociación Cultural para la Integración en Extremadura, “ACIEX”, Cauri ofrecerá un repertorio actual y conocido con temas como Mi gran noche, A quién le importa u Oh happy day.

Todos los actos cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Mérida, la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La primera gasolinera que se construyó en Mérida ya es oficialmente un Bien de Interés Cultural
  2. El PSOE de Mérida llora la pérdida de su compañera Teresa Marín Benítez
  3. Mérida le da la bienvenida a un mercado navideño donde cada caseta es una sorpresa
  4. El Ayuntamiento de Mérida renueva su armario por 454.000 euros
  5. La discoteca Mamba cambia de nombre y reabre como Bocachancla en Mérida
  6. Eusebio de la Pinona, albañil y cantaor de Mérida: “Mi trabajo es la construcción y mi hobby el cante”
  7. De los fuegos artificiales a la pitarra popular: vive a lo grande Santa Eulalia en Mérida con estas actividades
  8. Dos casas serán reducidas a escombros para desenterrar el pasado romano oculto de Mérida

Bocachancla reabre el histórico local de Mamba y reactiva el debate sobre el papel de las discotecas en Mérida y en España

Bocachancla reabre el histórico local de Mamba y reactiva el debate sobre el papel de las discotecas en Mérida y en España

La Policía Local de Mérida gestiona 25 incidencias en una semana marcada por un atropello grave en un paso de cebra

La Policía Local de Mérida gestiona 25 incidencias en una semana marcada por un atropello grave en un paso de cebra

Mérida acoge este jueves un evento por la inclusión, con lectura de manifiestos y conciertos

Mérida acoge este jueves un evento por la inclusión, con lectura de manifiestos y conciertos

Las obras en una vivienda obligarán a cortar una popular calle del centro de Mérida

Las obras en una vivienda obligarán a cortar una popular calle del centro de Mérida

Los bomberos de Mérida posan para un calendario solidario a beneficio de la fibromialgia

Los bomberos de Mérida posan para un calendario solidario a beneficio de la fibromialgia

La discoteca Mamba cambia de nombre y reabre como Bocachancla en Mérida

La discoteca Mamba cambia de nombre y reabre como Bocachancla en Mérida

Dos casas serán reducidas a escombros para desenterrar el pasado romano oculto de Mérida

Dos casas serán reducidas a escombros para desenterrar el pasado romano oculto de Mérida

La antigua gasolinera de Cepansa ya es BIC en Mérida: qué cambia ahora, cómo se podrá visitar y por qué su diseño es único

La antigua gasolinera de Cepansa ya es BIC en Mérida: qué cambia ahora, cómo se podrá visitar y por qué su diseño es único
Tracking Pixel Contents