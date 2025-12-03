Las obras en una vivienda obligarán a cortar una popular calle del centro de Mérida

El ayuntamiento emeritense ha anunciado que la calle Cava permanecerá cerrada al tráfico a partir de este jueves, desde las 08.00 horas y durante el tiempo que duren las obras en un inmueble ubicado en esta popular vía del centro.

Calle Cava. / Ayuntamiento de Mérida

Itenerarios alternativos

Este corte obligará a reorganizar la circulación habitual en la zona, por lo que la Policía Local de Mérida habilitará itinerarios alternativos y señalización informativa para guiar a los conductores mientras se realizan los trabajos.