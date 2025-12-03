Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A partir de las 08.00 horas

Las obras en una vivienda obligarán a cortar una popular calle del centro de Mérida

Las restricciones entrarán en vigor mañana

Un agente de la Policía Local de la capital extremeña.

Un agente de la Policía Local de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El ayuntamiento emeritense ha anunciado que la calle Cava permanecerá cerrada al tráfico a partir de este jueves, desde las 08.00 horas y durante el tiempo que duren las obras en un inmueble ubicado en esta popular vía del centro.

Calle Cava.

Calle Cava. / Ayuntamiento de Mérida

Itenerarios alternativos

Este corte obligará a reorganizar la circulación habitual en la zona, por lo que la Policía Local de Mérida habilitará itinerarios alternativos y señalización informativa para guiar a los conductores mientras se realizan los trabajos.

