Caminito al portal de Belén más esperado y realista de Mérida

Mérida

Es, sin duda alguno, uno de los belenes más espectaculares de Mérida, que este año vuelve renovado tras una completa restauración que ha permitido reparar piezas dañadas y revitalizar su escenografía. Con 125 figuras y varias escenas bíblicas, el montaje recupera su esplendor y destaca por el realismo con el que recrea los detalles.

Plan perfecto

El Nacimiento de Jesús se instalará en Centro Cultural Alcazaba y se inaugurará esta tarde, a las 19.30 horas, en un acto con la Coral Avgvsta Emérita. Su espectacularidad bien merece una visita. Buena voluntad y acierto en un pesebre interesante. El Belén municipal de la capital extremeña se presenta así como un plan perfecto de ocio para las fechas navideñas.

El Nacimiento municipal en fotos

