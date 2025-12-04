En el Centro Cultural Alcazaba
Caminito al portal de Belén más esperado y realista de Mérida
Con 125 figuras y diferentes escenas bíblicas
Es, sin duda alguno, uno de los belenes más espectaculares de Mérida, que este año vuelve renovado tras una completa restauración que ha permitido reparar piezas dañadas y revitalizar su escenografía. Con 125 figuras y varias escenas bíblicas, el montaje recupera su esplendor y destaca por el realismo con el que recrea los detalles.
Plan perfecto
El Nacimiento de Jesús se instalará en Centro Cultural Alcazaba y se inaugurará esta tarde, a las 19.30 horas, en un acto con la Coral Avgvsta Emérita. Su espectacularidad bien merece una visita. Buena voluntad y acierto en un pesebre interesante. El Belén municipal de la capital extremeña se presenta así como un plan perfecto de ocio para las fechas navideñas.
El Nacimiento municipal en fotos
