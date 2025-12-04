Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El sabor de estas croquetas te dejará con la boca abierta en Mérida: jabalí, vaca uruguaya y paella

Un chef argentino sorprende en la céntrica y emeritense calle Cervantes con elaboraciones que es posible que nunca hayas probado antes

Javier Cintas

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Emanuel Rodríguez nació en Argentina y allí se enamoró del arte de cocinar. Las vueltas de la vida lo llevaron después a Brasil y, más tarde, a Portugal, países en los que perfeccionó sus habilidades en los fogones de reconocidos restaurantes. Tras pasar por distintos negocios de hostelería, Emanuel suma ahora un nuevo país a su mochila, España, para levantar la persiana de su proyecto más personal en la capital extremeña y está ubicado en la céntrica calle Cervantes. Se trata de una croquetería (Rica Pancita) en el que el cocinero fusiona la cocina argentina, brasileña, portuguesa y española. En su carta incluye croquetas para todos los gustos, algunas tan curiosas como las de paella, vaca uruguaya, jabalí o de pato.

Empanadillas y postres

Su local de comida (con servicio para consumir allí o para llevar) se ha convertido en muy poco tiempo en un lugar de visita obligada para vecinos y turistas por lo singular de su oferta. En la cocina de Rodríguez, que llegó a Mérida hace tres meses, la imaginación desborda. También elabora empanadillas de sabores que es posible que no hayas probado nunca, tortillas, salsas para acompañar las croquetas y postres. "Es un negocio muy personal, donde preparo cada día los alimentos de forma artesanal, todo hecho en el propio establecimiento con ingredientes de calidad y mucho cariño", ha explicado el simpático chef.

Ingredientes de calidad y elaboraciones caseras definen la cocina del chef Emanuel Rodríguez. / Javier Cintas

Maradona

Lo que pretende es que los emeritenses disfruten de estos manjares al máximo y no les resulte nada extraño en absoluto. "Acabo de empezar, pero ya tengo una clientela fija y hay gente que viene varias veces a la semana", ha dicho ilusionado. Antes de terminar la entrevista con El Periódico Extremadura, no podíamos despedirnos sin plantearle la eterna pregunta a cualquier argentino: ¿Messi o Maradona? Emanuel se ríe, como si ya intuyera lo inevitable, y responde claro: "Maradona. Y eso que viví en Brasil y allí también me hacían la comparación con Pelé, pero me quedo con el gran Maradona".

