Mérida ampliará la excavación de un templo romano en busca de más tesoros

En busca de más tesoros, Mérida da un paso decisivo para seguir adentrándose en su pasado con la finalidad de desenterrar nuevos hallazgos. En la calle Holguín, la imagen de varias casas envejecidas junto a los restos de un templo romano tendrá muy pronto los días contados. La Junta de Extremadura ha adquirido mediante expropiación los inmuebles 29 y 31 para proceder a su demolición, una operación que se suma al derribo del número 27. Bajo estas parcelas, los expertos estiman que pueden conservarse vestigios relevantes del Foro Provincial, lo que convierte la intervención en un movimiento relevante para seguir liberando la riqueza patrimonial emeritense, que verá ampliada su zona de prospección y estudio arqueológico.

Augusta Emerita

La historia del mencionado enclave del centro de la ciudad se remonta al siglo I d. C., cuando Augusta Emerita consolidó su papel como capital de Lusitania. El área donde actualmente se encuentra la calle Holguín y alrededores formaba parte del conjunto administrativo y ceremonial del foro, un espacio donde se concentraban templos, pórticos y edificios públicos de gran monumentalidad. Durante el siglo XX, varias actuaciones urbanísticas dejaron al descubierto fragmentos dispersos que confirmaron la presencia de un templo, pero nunca se había acometido una excavación como la que se pretende ahora.

Imagen de las dos viviendas donde se sospecha que puedan estar enterrados restos romanos. / Alberto Manzano

Conservación inmediata

La intervención que se realizará utilizará diferentes técnicas de excavación combinadas con sistemas de registro digital, escáner 3D y fotogrametría para documentar todo el proceso, según han confirmado varios especialistas consultados por este periódico. El objetivo es garantizar que cualquier hallazgo quede registrado y conservado con precisión milimétrica, ya sean pavimentos, muros o piezas escultóricas. Paralelamente, se aplicarán medidas preventivas para proteger posibles restos que aparezcan durante las fases iniciales, con cubriciones temporales y protocolos de conservación inmediata.