El Cofrade de Mérida, más brillante que nunca tras su restauración

La estatua con la que Mérida rinde homenaje al Cofrade vuelve a su enclave más brillante que nunca tras someterse a un profundo y necesario lavado de cara. La concejala de Semana Santa, Ana Aragoneses, ha visitado este jueves, día 4 de diciembre, el popular monumento, instalado en la plaza de Santa María de la capital extremeña, después de ser sometido a una "profunda restauración", por un importe de 6.000 euros, procedentes del Remanente Líquido de Tesorería de 2024.

Yolanda Burgos

La reparación ha sido realizada por la artista emeritense Yolanda Burgos, con la que se han consolidado algunas partes que, con el paso del tiempo y la meteorología, estaban afectadas, así como reforzado diversos elementos que componen la figura, tanto en su parte exterior como en la interior de la estatua. Asimismo, se ha procedido al relleno de partes huecas, refuerzo de puntos débiles, arreglo de grietas, reconstrucción de piezas, limpieza, pintado, protección frente al variado clima.

Mario Hernández

Una vez conseguida la autorización por parte del Consorcio se ha colocado, a petición de la Junta de Cofradías, justamente enfrente de su anterior emplazamiento, concretamente entre la Puerta del Perdón de la concatedral y la puerta de la antigua sacristía. Así, el monumento ya luce con el fondo del lienzo del templo religioso, ubicación en la que gana más realce. El Monumento al Cofrade se instaló en la Cuaresma de 2016 tras la celebración en 2014 de un concurso de ideas convocado por el ayuntamiento de la capital regional tras la petición realizada, en el transcurso del pregón de la Semana Santa de ese año, por parte del pregonero, Mario Hernández, "para que se homenajeara a una celebración que es de toda la ciudad" y que, además, es algo muy habitual en otras localidades que tienen Semanas Santas de Interés Turístico, según informa el consistorio.

Sale del quirófano el Monumento al Cofrade emeritense. / Ayuntamiento de Mérida

12.500 euros

Se pretendía homenajear a cofrades de ayer, hoy y siempre y de ahí la leyenda de la placa propuesta en el pregón, "A los que hicieron, hacen y harán posible, la Semana Santa de Mérida". De esta manera, en el concurso resultó ganadora la obra de Francisco Robado bajo el nombre 'La llaga' un penitente, sentado en un banco que se cura uno de los pies tras la Estación de Penitencia. Ante la imposibilidad de Robado de poder llevar a cabo la obra, en febrero de 2015 se encargó la misma al escultor Francisco Cabezas por un importe de 12.500 euros, que finalizó el trabajo en noviembre.