Venta ambulante
El mercadillo que no pudo celebrarse en la feria vuelve con fuerza a Mérida para aprovechar el puente de diciembre
Este sábado en el recinto ferial
Mérida celebrará este sábado un mercadillo extraordinario aprovechando el puente de diciembre (que será un acueducto en la ciudad al coincidir con la festividad de la Mártir Santa Eulalia), una convocatoria que busca compensar a los vendedores ambulantes que no pudieron instalarse durante la pasada feria debido a la ocupación del recinto por los cacharritos y los puestos de alimentación. Para esta edición especial, los comerciantes se ubicarán en su emplazamiento habitual, en el citado enclave, y abrirán al público entre las 09.00 y las 14.00, según explican fuentes municipales.
Socializar
A primera hora de la mañana, los emeritenses recorren los puestos del mencionado mercadillo, un espacio que no solo sirve para comprar, sino también para encontrarse y socializar, hasta el punto de que muchos vecinos solo coinciden por estos lares. Entre paseos y curioseos, pocos ciudadanos escapan al talento persuasivo de los vendedores, que con su labia habitual ("señoras, a tres euros hoy" o "esto calidad y barato") acaban atrayendo a quienes pasan por allí, vayan o no con intención de comprar.
