Los poke bowls de PŌKÏ-to han unido nutrición, sabor y tendencia en un local pensado para comer bien en Mérida

El poke se ha convertido en uno de los platos estrella de la gastronomía saludable contemporánea en Mérida. Nacido en Hawái como una preparación sencilla de pescado crudo marinado, su expansión internacional lo ha transformado en un bowl completo que combina hidratos, proteínas, verduras y salsas en un único formato rápido y nutritivo.

A diferencia de otras comidas rápidas, el poke mantiene un perfil nutricional muy equilibrado. Su base suele incluir arroz, quinoa o mezclas vegetales, que aportan energía sostenida. La proteína —generalmente salmón, atún o pollo, aunque también tofu o legumbres— suma aminoácidos esenciales y grasas saludables, especialmente omega-3 en el caso del pescado azul. A esto se añaden verduras frescas y frutas como pepino, edamame, cebolla morada o mango, todas ricas en vitaminas, minerales y fibra.

Este formato ha logrado un éxito notable porque es saludable, saciante, visualmente atractivo y completamente personalizable. Cada persona puede decidir su combinación de ingredientes, ajustar la cantidad de proteína o carbohidratos y elegir salsas que modulan el sabor sin perder la frescura del plato. Esa flexibilidad ha permitido que el poke se posicione como un "fast good": comida rápida, sí, pero con valores nutricionales bien construidos.

Además, su estética influye: los bowls coloridos se han vuelto un reclamo en redes sociales, fortaleciendo la idea de que comer sano puede ser también una experiencia apetecible y moderna. Los locales especializados suelen apostar por una decoración limpia, tonos frescos y ambientes relajados que refuerzan la sensación de bienestar asociada a esta comida.

Frente a otras alternativas saludables —como ensaladas, wraps o platos de cocina mediterránea ligera—, el poke destaca porque integra en un solo cuenco texturas crujientes, sabores ácidos, dulces y umami, y un equilibrio nutricional difícil de replicar en un plato rápido tradicional.

Antes de ser lo que es actualmente, un espacio gastronómico para saborear los famosos poke bowl (se trata de una ensalada hawaiana que mezcla alimentos saludables, frescos y de calidad) y que lleva por nombre PŌKÏ-to, el local fue una heladería hace unos meses. Este céntrico negocio situado en la calle Félix Valverde Lillo acaba de abrir de la mano de Isma Álvarez, un joven experimentado desde hace tiempo en el mundo de la nutrición y también del deporte en la capital extremeña.

Tendencia en España

En España, el poke se ha convertido en uno de los fenómenos gastronómicos más destacados de los últimos años. Lo que comenzó como una propuesta exótica importada de Hawái ha evolucionado hasta consolidarse como una de las opciones de comida saludable preferidas entre el público joven y urbano. Su expansión ha sido especialmente rápida desde 2018, cuando empezaron a proliferar las primeras cadenas especializadas y los locales independientes que apostaban por este formato.

El crecimiento del poke se ha visto impulsado por varios factores. Por un lado, la tendencia hacia una alimentación más ligera y equilibrada ha favorecido su implantación. El poke ofrece una combinación difícil de igualar: ingredientes frescos, posibilidad de personalizar el plato y una imagen moderna y colorida que encaja muy bien con los nuevos hábitos de consumo. Además, su presentación en bowl y la ausencia de cocinado caliente lo convierten en un producto ideal para el reparto a domicilio, un canal que, tras la pandemia, ha adquirido un peso extraordinario en el sector de la restauración.

El público español ha adoptado el poke con rapidez porque representa una alternativa saludable frente a la comida rápida tradicional. Los bowls permiten integrar carbohidratos, proteínas y verduras en un mismo plato, manteniendo un equilibrio nutricional que cada cliente puede adaptar a su gusto. Esta flexibilidad lo ha convertido en una opción habitual para quienes buscan comer bien en poco tiempo, tanto jóvenes como trabajadores de oficinas.

En los últimos años, la oferta ha ido evolucionando hacia una mayor calidad y creatividad. A los ingredientes tradicionales se han sumado productos de temporada, nuevas proteínas y propuestas veganas, así como combinaciones que fusionan influencias asiáticas, mediterráneas o latinoamericanas. Esta diversificación ha permitido que cada local aporte identidad propia dentro de un formato ya ampliamente conocido.

Todo apunta a que el poke mantendrá su crecimiento en España, aunque con una tendencia a la especialización. El mercado ya no demanda únicamente comida saludable, sino propuestas cuidadas y con personalidad, un espacio donde negocios como PŌKÏ-to encuentran margen para diferenciarse mediante ingredientes frescos, equilibrio nutricional y una experiencia adaptada a las nuevas formas de consumo.