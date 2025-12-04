La Policía Local de Mérida gestiona 25 incidencias en una semana marcada por un atropello grave en un paso de cebra

En el último balance semanal de siniestralidad vial correspondiente a la semana del 24 al 30 de noviembre, los agentes detallan que la Policía Local de Mérida ha abierto 22 diligencias por daños materiales y tres por lesiones. Así hubo un delito de lesiones por imprudencia grave debido a un atropello en el paso de peatones de la Glorieta de Prima Porta y también se produjeron lesiones leves en dos accidentes de tráfico ocurridos en la avenida Reina Sofía y en la calle Octavio Augusto.

Coches de la Policía Local emeritense. / Alberto Manzano

16 pruebas de alcoholemia

En el ámbito de la seguridad preventiva, la Policía Local emeritense realizó 16 pruebas de alcoholemia, con tres positivas con resultado de dos denuncias administrativas y de un delito contra la seguridad vial, según ha informado el ayuntamiento.