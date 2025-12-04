¿Volverá a nevar en Mérida? La ciudad recuerda 2010 mientras analiza cómo ha cambiado su clima

El 10 de enero de 2010 Mérida vivió su última nevada. Aquella mañana, la capital extremeña se quedó en silencio mientras los copos cuajaban sobre los monumentos romanos, una imagen insólita que los emeritenses han fotografiado, compartido y recordado desde entonces como uno de los momentos climáticos más especiales de la ciudad. Quince años después, la pregunta vuelve: ¿qué tendría que ocurrir para que Mérida volviera a teñirse de blanco?

Los meteorólogos coinciden en que para que la nieve regrese se necesitan dos condiciones muy concretas: una masa de aire polar continental con temperaturas muy bajas a nivel del suelo y precipitaciones suficientes coincidiendo con ese desplome térmico. En Mérida, situada a baja altitud y con inviernos cada vez más suaves, esta combinación se ha vuelto excepcional debido a la evolución del clima en la última década y media.

Inviernos más secos

Los datos apuntan a inviernos más secos, menor frecuencia de heladas y un ascenso constante de temperaturas mínimas, factores que reducen notablemente la probabilidad de nevadas. Sin embargo, los expertos recuerdan que episodios extraordinarios pueden producirse de forma aislada, como ya ocurrió en 2010 o en registros anteriores que documentan nevadas puntuales en el siglo XX y, de forma aún más esporádica, en siglos anteriores.

En caso de que una nevada volviera a sorprender a la ciudad, las posibilidades de disfrute irían más allá de los clásicos muñecos y las guerras de bolas. Actividades como rutas fotográficas, pequeños descensos en zonas con pendiente, senderismo interpretativo o talleres escolares sobre meteorología podrían convertirse en una forma de aprovechar un fenómeno tan infrecuente en la zona. No obstante, la nieve también tiene efectos directos sobre la flora y la fauna local: puede proteger raíces y semillas al crear una capa aislante, pero también generar estrés térmico en algunas especies mediterráneas y modificar los hábitos de aves y pequeños mamíferos.

La ciudad mantiene protocolos básicos ante una posible nevada o episodio de frío extremo. Entre las medidas previstas figuran la activación de equipos de emergencia, el reparto de sal en puntos estratégicos, la revisión de accesos a centros sanitarios y la coordinación con Policía Local y Protección Civil. Las autoridades recomiendan también que la ciudadanía se prepare ante un episodio inesperado evitando desplazamientos innecesarios, revisando sistemas de calefacción, protegiendo tuberías exteriores y siguiendo únicamente información oficial para evitar alarmas infundadas.

El recuerdo de la nevada de 2010 continúa muy presente entre los emeritenses: fotografías familiares, vídeos rescatados en redes sociales y testimonios de quienes vivieron aquella mañana mágica circulan cada invierno, alimentando la nostalgia de un fenómeno tan raro como emocionante. Aquella capa blanca sobre el Puente Romano o el Templo de Diana se ha convertido en parte de la memoria colectiva de la ciudad y vuelve a inspirar cada año la misma pregunta: ¿cuándo volverá a nevar en Mérida?