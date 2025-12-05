Cultura
Mérida acogerá un ciclo de grandes pianistas internacionales en 2026
El Festival MitJazz y la Fundación Scherzo se unen para crear en la capital extremeña este formato inédito, con el objetivo de posicionar a la ciudad como un referente cultural a nivel nacional
L. A.
El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez, ha anunciado este jueves un convenio histórico entre el Festival MitJazz y la Fundación Scherzo, una de las principales entidades sin ánimo de lucro en España para la difusión de la música clásica. El acuerdo principal es el establecimiento de un ciclo estable de grandes pianistas en 2026, que incluirá a figuras como Chico Pérez, Iván Melón Lewis y Arkadi Volodos.
Según el delegado, este formato es inédito en la capital extremeña y la Fundación Scherzo “situará a Mérida en el mapa nacional de los grandes ciclos musicales”, reforzando su posicionamiento como destino cultural.
Espacio de experimentación artística
El convenio permitirá a Mérida convertirse en la sede de artistas de referencia internacional y en un "laboratorio, un espacio de experimentación artística", promoviendo un modelo cultural diverso y de calidad.
Raúl Miguel, director del Festival MitJazz, indicó en la presentación que el acuerdo es un “sueño que se hace realidad”, destacando que la Fundación Scherzo ha impulsado el proyecto 'Horizontes' que, aunque nace de la música clásica, incluye pianistas de otros géneros, haciendo posible la colaboración con el festival de jazz.
Por su parte, Eduardo Frías, gerente y director artístico de la Fundación Scherzo, la cual es un referente para pianistas en el ámbito hispanohablante, subrayó el placer de la colaboración. El ciclo Horizontes, creado hace tres años, busca “dar voz a las otras músicas fuera del ámbito de Beethoven, Chopin y Mozart” y espera que, dado el nivel de la ciudad, Mérida se convierta en una "referencia nacional".
