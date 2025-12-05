Mérida felicita y tira de las orejas a su nueva vecina centenaria

La capital extremeña cuenta con una nueva vecina centenaria. Catalina Delgado Benítez ha soplado 100 velas rodeada de sus familiares, compañeros y trabajadores de la residencia de El Prado, en una mañana llena de emociones. También ha recibido la visita del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y de la concejala de Mayores, Catalina Alarcón, quienes quisieron trasladarle personalmente sus felicitaciones y compartir con ella un momento tan especial.

Escudo de la Ciudad

Durante el encuentro, la homenajeada ha recibido al regidor con gran alegría y amabilidad, y ha sido agasajada con un ramo de flores y con el Escudo de la Ciudad de Mérida. Catalina, que nació hace un siglo, ha disfrutado de la celebración rodeada de cariño y ya mira al futuro con deseo y buen humor: su próximo reto será soplar las 101 velas con salud.

Celebración

La capital extremeña cuenta con una nueva vecina que llega al siglo de vida. / Ayuntamiento de Mérida

La capital extremeña cuenta con una nueva vecina que llega al siglo de vida. / Ayuntamiento de Mérida

La capital extremeña cuenta con una nueva vecina que llega al siglo de vida. / Ayuntamiento de Mérida