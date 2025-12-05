Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mañana llena de emociones

Mérida felicita y tira de las orejas a su nueva vecina centenaria

El alcalde y la concejala de Mayores visitaron a Catalina Delgado en la residencia El Prado

La capital extremeña cuenta con una nueva vecina que llega al siglo de vida.

La capital extremeña cuenta con una nueva vecina que llega al siglo de vida. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La capital extremeña cuenta con una nueva vecina centenaria. Catalina Delgado Benítez ha soplado 100 velas rodeada de sus familiares, compañeros y trabajadores de la residencia de El Prado, en una mañana llena de emociones. También ha recibido la visita del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y de la concejala de Mayores, Catalina Alarcón, quienes quisieron trasladarle personalmente sus felicitaciones y compartir con ella un momento tan especial.

Escudo de la Ciudad

Durante el encuentro, la homenajeada ha recibido al regidor con gran alegría y amabilidad, y ha sido agasajada con un ramo de flores y con el Escudo de la Ciudad de Mérida. Catalina, que nació hace un siglo, ha disfrutado de la celebración rodeada de cariño y ya mira al futuro con deseo y buen humor: su próximo reto será soplar las 101 velas con salud.

Celebración

La capital extremeña cuenta con una nueva vecina que llega al siglo de vida.

La capital extremeña cuenta con una nueva vecina que llega al siglo de vida. / Ayuntamiento de Mérida

La capital extremeña cuenta con una nueva vecina que llega al siglo de vida.

La capital extremeña cuenta con una nueva vecina que llega al siglo de vida. / Ayuntamiento de Mérida

La capital extremeña cuenta con una nueva vecina que llega al siglo de vida.

La capital extremeña cuenta con una nueva vecina que llega al siglo de vida. / Ayuntamiento de Mérida

La capital extremeña cuenta con una nueva vecina que llega al siglo de vida.

La capital extremeña cuenta con una nueva vecina que llega al siglo de vida. / Ayuntamiento de Mérida

