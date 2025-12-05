Diciembre trae una ‘paga pendiente’ para los funcionarios de Mérida: así se repartirán los 581.000 euros

Buenas noticias para los funcionarios y laborales fijos: los cerca de 600 trabajadores municipales de Mérida percibirán una nómina adicional este mes de diciembre con la subida del 2,5 por ciento aprobado por el Gobierno de España y que supondrá un desembolso de 581.000 euros. En un comunicado, el consistorio ha explicado que con la solvencia económica que tiene el ayuntamiento se puede afrontar la subida, acordada después de haber mantenido una reunión con los sindicatos.

UGT, CC.OO y CSIF

La mesa negociadora con las centrales sindicales de la UGT, CC.OO y CSIF del consistorio de la capital extremeña se reunió el 2 de diciembre y se acordó este abono antes de final de año, así como otras cuestiones retributivas, enmarcadas en los compromisos del Gobierno local el 23 de mayo del 2023. De esta manera, en el mes de diciembre, los empleados y empleadas municipales recibirán dos nóminas, una ordinaria con mensualidad de diciembre y la paga extra, y otra extraordinaria con el 2,5 por ciento de atrasos desde enero 2025, los derechos laborales pendientes de aquellos puestos con nuevas funciones, la diferencia con respecto a los Complementos Específicos del grupo profesional AP y las 12 horas Policía Local adicionales por servicios extraordinarios. Para el año 2026, el presupuesto ya prevé una subida del 4 por ciento ( 2.5% 2025 y 1.5% del 2026). Además, destaca que desde la entrada en vigor de los presupuestos 2026, se abonará el 50 por ciento de los conceptos de peligrosidad, jornada partida y conducción con carácter retroactivo desde el próximo enero.

Complementos de peligrosidad

Del mismo modo, se negociará y materializará en la anualidad del 2026, el compromiso del 40 por ciento de peligrosidad, jornada partida y conducción, correspondiente al mencionado acuerdo del 2025. En la anualidad 2027, desde el mes de enero, se abonará el 100% de los complementos de peligrosidad, jornada partida y conducción desde enero del 2027.