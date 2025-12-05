Naruto, Papá Noel y un pingüino se cuelan en el espectacular Belén de Mérida con 3.000 figuras de Playmobil

Las fiestas navideñas no serían lo mismo sin las luces, los villancicos, turrones y los regalos de los Reyes Magos. Y en Mérida, además, no resultarían tan entrañables sin el ya tradicional Belén de Playmobil. Por eso, la sede de la Colección Visigoda del Museo Nacional de Arte Romano, en la antigua iglesia de Santa Clara, ha abierto sus puertas a un Nacimiento compuesto por casi 3.000 figuras y una superficie ampliada de 26 m², que podrá visitarse hasta el próximo 8 de enero.

Espectacular Belén de Playmobil en la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Templo de Diana

La exposición, cuya entrada es gratuita, ha sido organizada por el Museo Nacional de Arte Romano en una versión "más actual, entretenida y que refleja la vida e historia de Mérida". La inauguración ha contado con la asistencia del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; el concejal de Turismo, Felipe González; la directora del museo, Trinidad Nogales; los creadores del proyecto, Nova Barrero, Abel Morcillo y su hijo César, quien han estado acompañados por compañeros del museo, voluntarios, asociaciones recreacionistas y visitantes. Así, la responsable del proyecto, Nova Barrero ha manifestado que las escenas representan la "vida cotidiana tradicional" en torno del Portal de Belén, como la recreación de ambientes históricos, como Egipto, el campamento legionario, el Templo de Diana y el Anfiteatro Romano, entre otros.

Naruto y un robot

También hay referencias a espacios y personajes de la antigua colonia Augusta Emerita, como la casa del Mosaico de la Medusa, el espacio templar dedicado al culto del emperador Augusto, la taberna de Sentia Amarantis o la citareda Lutatia Lupata. Por ello, Barrero ha dicho que las vacaciones serán un espacio para "disfrutar del belén y la colección visigoda". Un espacio que, aunque resulta desconocido incluso para los "propios" emeritenses, es, sin duda, "una excelente oportunidad para combinar ambas visitas". Asimismo, Abel Morcillo, responsable también de la creación, ha resaltado la idea de su hijo César, quien el año pasado introdujo figuras "falsas" en el Belén, como Naruto, Papá Noel, un robot, un canguro, un pingüino o un futbolista, como un "juego para que los niños las busquen", y que ha sido un "rotundo éxito".

Volver a la infancia

Por su parte, el alcalde de la capital extremeña ha destacado que se trata del tercer belén que se instala en la ciudad, el cual recrea su historia y supone una oportunidad para "conocer el museo y disfrutar de la mejor colección de arte visigodo del país, que es simplemente maravillosa". Del mismo modo, la directora del museo, Trinidad Nogales, ha señalado que se trata de un proyecto "atractivo" y de "recreación histórica", que presenta una faceta "muy cuidada", por el cual los visitantes podrán "recordar vivencias y volver a su infancia".

Horarios

En cuanto a los horarios de visita, permanecerá abierto de martes a jueves de 09.45 a 18.15 horas; los viernes y sábado de 09.45 a 19.45; y los domingos y festivos de 10.15 a 14.45. Cerrará los lunes, 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 y 6 de enero. Una propuesta distinta y divertida.