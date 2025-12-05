Concatedral de Santa María
La polémica por un tiovivo navideño en Mérida que nadie esperaba
Fondenex pide su "reubicación inmediata"
Controversia en plena fechas navideñas por el tiovivo que se acaba de instalar en el centro para que disfruten los más pequeños pero que, según Fondenex, se ha colocado “literalmente pegado” a la concatedral de Santa María. La Fundación para la Defensa de la Naturaleza y el Patrimonio Extremeño ha denunciado al Ayuntamiento de Mérida por autorizar el montaje de esta atracción en un sitio que, a su juicio, vulnera la Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura al obstaculizar la contemplación de un monumento emeritense protegido y alterar un entorno histórico.
Autorización municpal irregular
En un comunicado de prensa, la organización ha sostenido que la autorización municipal es “irregular” y que la estructura degrada la imagen del templo religioso, además de generar riesgos para los menores que utilizan el citado tiovivo. Fondenex ha alertado de posibles golpes contra el muro del histórico edificio o atropellos por vehículos en este lugar y ha exigido la "reubicación inmediata" de la atracción, calificando la decisión de “disparate” y reclamando responsabilidades al consistorio.
