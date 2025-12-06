Patrona emeritense
Emotivo pregón de Carmelo Arribas para alzar el telón de los actos de Santa Eulalia 2025 en Mérida
El acto se ha celebrado en la basílica
El pregón de Santa Eulalia marca cada año el inicio de una celebración que late con fuerza en el corazón de la capital extremeña. Diciembre no se entiende en Mérida sin la festividad de su patrona, cuya devoción llena las calles cada día 10 del citado mes con cientos de fieles que acuden a pedirle salud y buenas cosechas. Este sábado, ese sentimiento colectivo ha tomado forma en un pregón especialmente emotivo, celebrado esta mañana en la basílica de la Mártir y pronunciado por Carmelo Arribas, que ha puesto voz al arranque de una completa programación. La ceremonia, que ha comenzado a las 12.00 horas, ha estado arropada por la actuación del Coro Manuel Domínguez, del propio templo religioso y dirigido por Ángel de Miguel, reforzando la solemnidad de un evento que cada año marca la vida espiritual y cultural de los emeritenses.
El pregón de la Mártir, en imágenes
