Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Patrona emeritense

La concatedral de Santa María también se engalana en Mérida para recibir a la Mártir

Flores para recibir a Santa Eulalia

La concatedral se engalana para la patrona.

La concatedral se engalana para la patrona. / Alberto Manzano

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La concatedral de Santa María también se engalana con flores para recibir a la Mártir, mientras Mérida se prepara para vivir por todo lo alto la festividad de su patrona. La ciudad celebrará el 10 de diciembre una programación repleta de actividades, tanto en la víspera como en el propio día, con fuegos artificiales, procesiones y la esperada pitarra popular.

Imagen de la Virgen y Mártir Santa Eulalia de Mérida.

Imagen de la Virgen y Mártir Santa Eulalia de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Pregón y procesiones

Además, entre los pasatiempos ofertados, destaca el pregón, que se ha celebrado esta mañana y que ha corrido a cargo de Carmelo Arribas en la basílica de Santa Eulalia, a las 12.00 horas, con la actuación musical del Coro Manuel Domínguez, del propio templo religioso, dirigido por Ángel de Miguel. Por su parte, la procesión del próximo día 9 saldrá de la basílica a las 20.30 de la tarde y, tras recorrer diferentes calles del centro de la capital extremeña, regresará a la plaza de España para entrar en la concatedral de Santa María en torno a las 23.15 de la noche. En esta procesión habrá una novedad en el acompañamiento musical, que correrá a cargo de la Banda Municipal de Villanueva de la Serena. Ya el día 10, la procesión solemne saldrá a las 11.15 horas desde la concatedral de Santa María con su recorrido habitual (plaza de España, calle Santa Eulalia, Puerta de la Villa, rambla y avenida de Extremadura) para entrar en la basílica.

TEMAS

  1. La primera gasolinera que se construyó en Mérida ya es oficialmente un Bien de Interés Cultural
  2. Bocachancla reabre el histórico local de Mamba y reactiva el debate sobre el papel de las discotecas en Mérida y en España
  3. El Ayuntamiento de Mérida renueva su armario por 454.000 euros
  4. La discoteca Mamba cambia de nombre y reabre como Bocachancla en Mérida
  5. Eusebio de la Pinona, albañil y cantaor de Mérida: “Mi trabajo es la construcción y mi hobby el cante”
  6. De los fuegos artificiales a la pitarra popular: vive a lo grande Santa Eulalia en Mérida con estas actividades
  7. Mérida ampliará la excavación de un templo romano en busca de más tesoros
  8. Dos casas serán reducidas a escombros para desenterrar el pasado romano oculto de Mérida

La concatedral de Santa María también se engalana en Mérida para recibir a la Mártir

La concatedral de Santa María también se engalana en Mérida para recibir a la Mártir

Gallardo se lanza a por el 21D y pide el voto en el mercadillo de Mérida

Gallardo se lanza a por el 21D y pide el voto en el mercadillo de Mérida

La revista de la Asociación Santa Eulalia de Mérida presenta su número 30 con un diseño renovado y nuevos contenidos

La revista de la Asociación Santa Eulalia de Mérida presenta su número 30 con un diseño renovado y nuevos contenidos

El Mercado Navideño de Mérida redobla su oferta con talleres y música rociera este puente

El Mercado Navideño de Mérida redobla su oferta con talleres y música rociera este puente

Naruto, Papá Noel y un pingüino se cuelan en el espectacular Belén de Mérida con 3.000 figuras de Playmobil

Naruto, Papá Noel y un pingüino se cuelan en el espectacular Belén de Mérida con 3.000 figuras de Playmobil

Mérida felicita y tira de las orejas a su nueva vecina centenaria

Mérida felicita y tira de las orejas a su nueva vecina centenaria

La polémica por un tiovivo navideño en Mérida que nadie esperaba

La polémica por un tiovivo navideño en Mérida que nadie esperaba

Diciembre trae una ‘paga pendiente’ para los funcionarios de Mérida: así se repartirán los 581.000 euros

Diciembre trae una ‘paga pendiente’ para los funcionarios de Mérida: así se repartirán los 581.000 euros
Tracking Pixel Contents