La concatedral de Santa María también se engalana en Mérida para recibir a la Mártir

La concatedral de Santa María también se engalana con flores para recibir a la Mártir, mientras Mérida se prepara para vivir por todo lo alto la festividad de su patrona. La ciudad celebrará el 10 de diciembre una programación repleta de actividades, tanto en la víspera como en el propio día, con fuegos artificiales, procesiones y la esperada pitarra popular.

Imagen de la Virgen y Mártir Santa Eulalia de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Pregón y procesiones

Además, entre los pasatiempos ofertados, destaca el pregón, que se ha celebrado esta mañana y que ha corrido a cargo de Carmelo Arribas en la basílica de Santa Eulalia, a las 12.00 horas, con la actuación musical del Coro Manuel Domínguez, del propio templo religioso, dirigido por Ángel de Miguel. Por su parte, la procesión del próximo día 9 saldrá de la basílica a las 20.30 de la tarde y, tras recorrer diferentes calles del centro de la capital extremeña, regresará a la plaza de España para entrar en la concatedral de Santa María en torno a las 23.15 de la noche. En esta procesión habrá una novedad en el acompañamiento musical, que correrá a cargo de la Banda Municipal de Villanueva de la Serena. Ya el día 10, la procesión solemne saldrá a las 11.15 horas desde la concatedral de Santa María con su recorrido habitual (plaza de España, calle Santa Eulalia, Puerta de la Villa, rambla y avenida de Extremadura) para entrar en la basílica.