El Mercado Navideño de Mérida redobla su oferta con talleres y música rociera este puente

El Mercado Navideño de Mérida, que se inauguró el pasado 28 de noviembre en el Parque López de Ayala (conocido también como parque de Los Enamorados), permanecerá abierto al público hasta el próximo 5 de enero y cuenta con 20 casetas de artesanía, una de ellas destinada a colectivos y organizaciones solidarias. En esta nueva edición, el mercado contará con numerosas actividades pata todas las edades con el fin de impulsar la economía local y dinamizar el comercio de proximidad a través de la artesanía. Para este puente de diciembre, el céntrico espacio ofrecerá diferentes pasatiempos para todos los públicos, entre las que destaca la actuación del Coro Rociero 'La Dehesa Extremeña' este sábado, 6 de diciembre, Día de la Constitución, a las 19.30 de la tarde, según ha informado el ayuntamiento de la capital extremeña en una nota de prensa.

Macetas decorativas

Y también la celebración de talleres de Kokedama Navideña el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, a las 17.00 horas, donde los participantes podrán aprender la técnica japonesa del Kokedama para crear macetas decorativas utilizando diferentes materiales como musgo, tierra, cuerda y plantas típicas navideñas. Las personas que deseen participar en los talleres de Kokedama Navideña deberán completar un formulario de inscripción, ha dicho el consistorio emeritense.