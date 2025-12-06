Mérida salta de mercadillo en mercadillo con tres en un solo día

La agenda de este sábado 6 de diciembre en Mérida ha sido, como suele ocurrir cada fin de semana, especialmente diversa. La capital extremeña ha acogido nada menos que tres mercadillos, que han llamado la atención de vecinos y turistas. Por la mañana se han celebrado el mercadillo extraordinario (recinto ferial) y el mercadillo joven, éste último se ha organizado en la Cafetería D10, donde varios creadores emergentes de la ciudad han podido exponer sus llamativos trabajos. Mientras tanto, el mercado navideño (parque López de Ayala o de los Enamorados) está en funcionamiento todo el día con pasatiempos para todos los públicos y shows musicales.

No deja de reinventarse a sí misma

Estas interesantes propuestas han ofrecido una alternativa agradable para disfrutar de las frías jornadas de diciembre en compañía de familiares y amigos. En pleno puente festivo, la capital regional no deja de reinventarse a sí misma y suma en cada festividad nuevos atractivos. La temporada navideña transforma Mérida en un destino único para disfrutar de su espíritu navideño a través de sus mercadillos.

Mercadillo extraordinario

Imagen de varios puestos en el recinto ferial. / Ayuntamiento de Mérida

Mercadillo joven

Bolas de Navidad de ganchillo. / Ayuntamiento de Mérida

Bisutería artesanal. / Ayuntamiento de Mérida

Mercadillo navideño