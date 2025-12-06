Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Puente de diciembre

Mérida salta de mercadillo en mercadillo con tres en un solo día

Han llamado la atención de vecinos y turistas

Muñecos de ganchillo.

Muñecos de ganchillo.

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La agenda de este sábado 6 de diciembre en Mérida ha sido, como suele ocurrir cada fin de semana, especialmente diversa. La capital extremeña ha acogido nada menos que tres mercadillos, que han llamado la atención de vecinos y turistas. Por la mañana se han celebrado el mercadillo extraordinario (recinto ferial) y el mercadillo joven, éste último se ha organizado en la Cafetería D10, donde varios creadores emergentes de la ciudad han podido exponer sus llamativos trabajos. Mientras tanto, el mercado navideño (parque López de Ayala o de los Enamorados) está en funcionamiento todo el día con pasatiempos para todos los públicos y shows musicales.

No deja de reinventarse a sí misma

Estas interesantes propuestas han ofrecido una alternativa agradable para disfrutar de las frías jornadas de diciembre en compañía de familiares y amigos. En pleno puente festivo, la capital regional no deja de reinventarse a sí misma y suma en cada festividad nuevos atractivos. La temporada navideña transforma Mérida en un destino único para disfrutar de su espíritu navideño a través de sus mercadillos.

Mercadillo extraordinario

Imagen de varios puestos en el recinto ferial.

Imagen de varios puestos en el recinto ferial.

Imagen de varios puestos en el recinto ferial.

Imagen de varios puestos en el recinto ferial.

Mercadillo joven

Bolas de Navidad de ganchillo.

Bolas de Navidad de ganchillo.

Bisutería artesanal.

Bisutería artesanal.

Mercadillo navideño

Asistentes a las actividades navideñas en el parque López de Ayala.

Asistentes a las actividades navideñas en el parque López de Ayala.

TEMAS

