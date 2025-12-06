Puente de diciembre
Mérida salta de mercadillo en mercadillo con tres en un solo día
Han llamado la atención de vecinos y turistas
La agenda de este sábado 6 de diciembre en Mérida ha sido, como suele ocurrir cada fin de semana, especialmente diversa. La capital extremeña ha acogido nada menos que tres mercadillos, que han llamado la atención de vecinos y turistas. Por la mañana se han celebrado el mercadillo extraordinario (recinto ferial) y el mercadillo joven, éste último se ha organizado en la Cafetería D10, donde varios creadores emergentes de la ciudad han podido exponer sus llamativos trabajos. Mientras tanto, el mercado navideño (parque López de Ayala o de los Enamorados) está en funcionamiento todo el día con pasatiempos para todos los públicos y shows musicales.
No deja de reinventarse a sí misma
Estas interesantes propuestas han ofrecido una alternativa agradable para disfrutar de las frías jornadas de diciembre en compañía de familiares y amigos. En pleno puente festivo, la capital regional no deja de reinventarse a sí misma y suma en cada festividad nuevos atractivos. La temporada navideña transforma Mérida en un destino único para disfrutar de su espíritu navideño a través de sus mercadillos.
Mercadillo extraordinario
Mercadillo joven
Mercadillo navideño
Suscríbete para seguir leyendo
- La primera gasolinera que se construyó en Mérida ya es oficialmente un Bien de Interés Cultural
- Bocachancla reabre el histórico local de Mamba y reactiva el debate sobre el papel de las discotecas en Mérida y en España
- El Ayuntamiento de Mérida renueva su armario por 454.000 euros
- La discoteca Mamba cambia de nombre y reabre como Bocachancla en Mérida
- Eusebio de la Pinona, albañil y cantaor de Mérida: “Mi trabajo es la construcción y mi hobby el cante”
- De los fuegos artificiales a la pitarra popular: vive a lo grande Santa Eulalia en Mérida con estas actividades
- Mérida ampliará la excavación de un templo romano en busca de más tesoros
- Dos casas serán reducidas a escombros para desenterrar el pasado romano oculto de Mérida