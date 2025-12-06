La revista de la Asociación Santa Eulalia de Mérida presenta su número 30 con un diseño renovado y nuevos contenidos

La Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia de Mérida presentó este viernes su número 30 de la revista anual, una publicación que llega con un diseño renovado y que destaca por la profundidad de sus contenidos. El acto contó con la presencia del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y la delegada de Semana Santa, Ana Aragoneses, quienes acompañaron a la junta directiva del colectivo.

El nuevo número de la publicación no solo ofrece un amplio abanico de fotografías del "universo eulaliense", sino que también incluye importantes aportaciones científicas en torno al culto a la Patrona de Mérida, junto a diversas colaboraciones de expertos y devotos.

En este sentido, el alcalde destacó la calidad de la revista, señalando que en sus artículos se encuentra “la huella de investigadores, historiadores, devotos, escritores y amantes de Mérida que han puesto su conocimiento y su corazón al servicio de esta obra. Cada texto es una ofrenda. Cada fotografía, un instante capturado que acompaña y embellece esa ofrenda. Cada página, un pequeño homenaje a la ciudad que crece alrededor de la memoria de Santa Eulalia”, dijo Osuna.

Detalle de la revista. / Ayto. Mérida

Mención a Guillermo Fernández Vara

Además, durante su intervención, el regidor emeritense quiso destacar un artículo en particular, el de la directora de la revista, Macarena Hernández, en el que aborda la profunda devoción que difunto expresidente Guillermo Fernández Vara sentía por la Mártir Santa Eulalia. El alcalde recalcó que el expresidente "lo vivía siempre de la distancia, pero con mucha devoción". Este homenaje se encuentra al cierre de la revista, siendo un tributo necesario a "una persona que lo ha vivido desde fuera siempre, sin querer hacer mucho ruido" y que se sintió "un emeritense más cada diciembre", según Macarena Hernández.

Por su parte, el presidente de la Asociación, José Luis Moreno, agradeció al alcalde y a la delegada su estrecha colaboración, así como a todos los colaboradores y a las casas comerciales que hacen posible la revista. Moreno manifestó el deseo de la asociación de "seguir con esa nueva visión de lo que es la revista, una visión joven, una visión intentando atraer a toda la parte más joven de nuestra población para darle mayor contenido”.

Por último, la joven coordinadora y directora de la Revista, Macarena Hernández, quien compagina esta labor con sus estudios, agradeció la oportunidad y explicó su intención de crear una publicación “más visual, más atractiva”, destacando la portada y su esfuerzo por “poner en valor las pequeñas cosas”.

Rodríguez Osuna aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a la ciudadanía de Mérida para que se sumen a la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia. Pidió a los vecinos y vecinas que se hagan socios "para poder seguir teniendo capacidad no de hacer solo esta publicación, sino muchas publicaciones, muchos encuentros, que nos permitan seguir ahondando la figura de la de la Virgen y Mártir Eulalia”.