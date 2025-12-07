Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva Ciudad y Plantonal de Vera

Las barriadas también se decoran de Navidad en Mérida y se llenan de luz

Los vecinos disfrutan de los encendidos

Nueva Ciudad se ilumina por Navidad.

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La Navidad se expande por Mérida, y este sábado lo hizo con el encendido del alumbrado en las barriadas de Nueva Ciudad y Plantonal de Vera, en unos actos que reunieron a distintos concejales del Gobierno Local emeritense y a vecinos que, entre un "oh" de sorpresa y aplausos, dieron la bienvenida a una decoración que busca inundar de “magia y espíritu navideño” diferentes rincones. Muchos pequeños, acompañados por sus familias, se acercaron a observar los elementos instalados en sus barrios, donde podrán disfrutar de árboles luminosos que completan el ambiente festivo de estas fechas tan señaladas. Además de recorrer las grandes figuras (regalos, oso, guirnaldas...) situadas en el centro de la capital extremeña, los residentes y turistas cuentan desde ahora con más espacios iluminados.

Nueva Ciudad

Plantonal de Vera

Plantonal de Vera se ilumina por Navidad.

