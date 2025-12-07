Gala de buena vecindad
Cuando el barrio es una familia: La Antigua celebra en Mérida su almuerzo de campeones con migas y vino de pitarra
Entre cuchara y cuchara, algunos tragos, anécdotas, risas y agradables charlas
La Asociación de Vecinos de La Antigua de Mérida celebró ayer su tradicional convivencia con un almuerzo de campeones en el que no faltaron las ricas migas extremeñas y el vino de pitarra. Se preparó todo al detalle para que los asistentes a esta cita gastronómica disfrutasen de una jornada de buena vecindad, convivencia y diversión, en un ambiente que reunió a unos cuantos residentes y a varios concejales. Entre cuchara y cuchara, algunos tragos, anécdotas, risas y agradables charlas, la celebración transcurrió con la cercanía que caracteriza a la barriada, gracias a la labor de la asociación vecinal de la capital regional, encargada de coordinar este evento pensado para reforzar los lazos entre sus vecinos y celebrar el espíritu comunitario.
