Cuando el barrio es una familia: La Antigua celebra en Mérida su almuerzo de campeones con migas y vino de pitarra

La Asociación de Vecinos de La Antigua de Mérida celebró ayer su tradicional convivencia con un almuerzo de campeones en el que no faltaron las ricas migas extremeñas y el vino de pitarra. Se preparó todo al detalle para que los asistentes a esta cita gastronómica disfrutasen de una jornada de buena vecindad, convivencia y diversión, en un ambiente que reunió a unos cuantos residentes y a varios concejales. Entre cuchara y cuchara, algunos tragos, anécdotas, risas y agradables charlas, la celebración transcurrió con la cercanía que caracteriza a la barriada, gracias a la labor de la asociación vecinal de la capital regional, encargada de coordinar este evento pensado para reforzar los lazos entre sus vecinos y celebrar el espíritu comunitario.

¡Mira las fotos del almuerzo!

La Antigua se va de comilona. / Ayuntamiento de Mérida

La Antigua se va de comilona. / Ayuntamiento de Mérida

La Antigua se va de comilona. / Ayuntamiento de Mérida