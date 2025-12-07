En el parque de Los Centollos
La Policía Nacional rescata en Mérida a una perra atrapada en una tubería tras asustarse con un petardo
Los agentes lograron liberarla en diez minutos
La Policía Nacional de Mérida ha protagonizado este domingo por la mañana el rescate de una perra que se había quedado atrapada en una tubería del parque de Los Centollos, en una actuación que ha generado momentos de nerviosismo entre el dueño del animal y otras personas que estaban con sus mascotas en el mismo lugar. El incidente, según ha relatado a este periódico una testigo, se ha producido sobre las 10.50 horas, cuando el animal, que se encontraba con otros perros en el pipicán, se ha asustado al escuchar el sonido de un petardo y ha salido corriendo hasta meterse en el interior del mencionado tubo.
Final feliz
Los presentes trataron de sacarla sin éxito, tras varios intentos fallidos tuvieron que llamar a los agentes y también avisaron a los bomberos, que finalmente no llegaron a intervenir porque la Policía Nacional consiguió actuar antes. La perra había avanzado hasta un tramo demasiado estrecho donde quedó completamente inmovilizada, sin poder avanzar ni retroceder. La rápida intervención permitió liberarla después de unos diez minutos de maniobras. El incidente terminó con una sonrisa de su dueño y un visible alivio entre las demás personas, satisfechos de que todo quedara en un susto.
