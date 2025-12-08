Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

jolgorio total

Kiko Rivera pone patas arriba el Barocco y dispara la fiesta en Mérida

La discoteca se quedó pequeña

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Con un enérgico "buenas noches, Mérida", Kiko Rivera inició su actuación en la madrugada de este domingo, poniendo patas arriba el Pub Barocco Copas (discoteca ubicada en el centro). Nada más subirse a la cabina de mezclas lanzó un mensaje directo a los presentes: "Para los que se creían que no iba a venir, aquí estoy", y no necesitó mucho más para conquistar al público asistente, que respondió con gritos y ovaciones desde el primer minuto y que, con las manos al aire, bailó al ritmo marcado por el televisivo y popular Dj. Durante una hora y media, nadie estuvo dispuesto a marcharse del local antes de que el sevillano agotase los temas de su repertorio, en una sesión musical completa y animada.

Kiko Rivera lo peta en la capital extremeña.

Albert Martí y Óscar Combo

Junto a él, los disyoqueis Albert Martí y Óscar Combo contribuyeron a que la música no dejara de sonar durante toda la noche, garantizando así que la fiesta estuviera más que asegurada en Emerita Augusta. El hijo de la tonadillera Isabel Pantoja volvió a demostrar su capacidad de convocatoria y logró abarrotar el local, donde la gente disfrutó de lo lindo. Rivera mostró su potencial con los platos y su cercanía con todo el público que le rodeaba, y puede presumir de haberlo petado una vez más en Mérida.

Kiko Rivera lo peta en la capital extremeña.

