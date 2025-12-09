El bar-restaurante con más morro de Mérida abre su segundo local junto al Templo de Diana

El Templo de Diana ha sido testigo recientemente de una inauguración destacada, ya que el bar-restaurante Mucho Morro ha abierto su segundo establecimiento en Mérida. Tras el éxito logrado en la plaza de España, este nuevo local mantiene una propuesta gastronómica centrada en sacar el máximo partido al cerdo, en línea con el dicho popular de que «del gorrino extremeño gustan hasta los andares». Desde que el cliente entra en este céntrico establecimiento emeritense, el ambiente cercano y la atención del personal hacen que uno se sienta como en casa, especialmente gracias al ya popular ‘pinchino’ de pestorejo con patatillas fritas que acompaña la consumición y que muchos describen como “un sabroso pedacito de cielo”.

'Pinchino' de pestorejo con patatillas. / El Periódico Extremadura

Zona muy transitada

El nuevo Mucho Morro apunta a convertirse en un lugar sencillo pero rotundo en lo gastronómico, pensado para conquistar tanto a vecinos como a turistas. Además del célebre aperitivo, el establecimiento quiere destacar por una carta de tapas y platos que promete, con propuestas como tortilla de chorizo ibérico de matanza, crepe de morros de ternera en salsa, oreja al pimentón de La Vera o patatera extremeña con miel, entre otras opciones. La apuesta permite al negocio continuar con su expansión por la ciudad, un camino en el que no falta ilusión, porque como aseguran desde el local, «le vamos a poner ganas y eso es lo más importante». Se ubica en una zona de bastante tránsito, un aliciente más a la hora de atraer a los viajeros que pasean entre monumentos romanos. De momento, «la acogida está siendo muy buena», manifiestan.