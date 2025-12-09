Los bomberos rescatan en Mérida a un hombre atrapado en su vehículo al sufrir un accidente

Los bomberos han tenido que rescatar en Mérida tras un grave accidente de tráfico a un conductor que resultó herido y quedó atrapado en su vehículo. La víctima, de 56 años, ha sufrido un traumatismo lumbar y su estado es menos grave.

El suceso tuvo lugar en el punto kilométrico 61 de la carretera EX-209, concretamente en la avenida paralela a la urbanización La Calzada. Según la información facilitada por el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, la emergencia se activó tras recibir una llamada informando de la salida de vía de un turismo.

Labor crucial

La magnitud del inicidente hizo necesaria la intervención de los bomberos del CPEI Badajoz, desplazados desde el parque de Mérida. Su labor fue crucial, ya que el conductor del vehículo se encontraba atrapado y precisaba ser excarcelado para recibir atención médica.

La víctima fue atendida por el personal sanitario del SES antes de ser derivada al hospital de la capital extremeña. Por el momento, se desconocen las causas que provocaron que el vehículo se saliera de la calzada.

Hasta el lugar acudieron una Unidad Medicalizada UME2.1, bomberos y agentes de la Policía Local y Nacional.