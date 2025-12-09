Los viajeros no se van sin su lotería de Navidad
Gente, gente y más gente: Mérida se llena de turistas en el puente de la Mártir
Gran Afluencia en los espacios patrimoniales
Durante el puente de diciembre, conocido en Mérida como el puente de la Mártir, la ciudad ha vuelto a consolidarse como uno de los destinos más demandados de la región. Los días festivos han dado pie a numerosos desplazamientos y muchos emeritenses han afinado el oído para reconocer acentos procedentes de Andalucía, Madrid o Portugal. Las calles del centro se han visto muy concurridas, con un ambiente continuo de turistas recorriendo plazas, comercios y espacios patrimoniales (Teatro y Anfiteatro Romanos, el Puente Romano, el Templo de Diana y el Circo Romano, junto a importantes construcciones como la Alcazaba árabe, el Acueducto de los Milagros o San Lázaro y el espectacular Museo Nacional de Arte Romano).
Economía emeritense
Desde el viernes por la tarde-noche, la afluencia de gente ha sido constante, con colas a la hora de comer en algunos restaurantes y bares, terrazas repletas y una ocupación hotelera bastante buena. Los visitantes, en su mayoría familias, parejas y grupos de amigos, han contribuido a que la localidad mantuviera un ambiente especialmente animado. En pleno puente de la Mártir, el turismo navideño no solamente ha llenado el centro, sino que también ha «iluminado» la economía local, reforzando el papel de Mérida como uno de los destinos más atractivos en estas fechas tan señaladas. Cabe destacar que muchos de los viajeros no se han ido de Emerita Augusta sin su lotería de Navidad (toda una tradición).
Monumentos fotografiados y visitados
