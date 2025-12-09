Patrona emeritense
La lluvia trastoca los planes de la festividad de Santa Eulalia en Mérida: los fuegos artificiales y la Pitarra cambian de fecha
El mal tiempo obliga a reprogramar las actos
Se anuncian lluvias para esta tarde y mañana en Mérida, y el ayuntamiento de la capital extremeña ha decidido curarse en salud moviendo algunas de las actividades programadas con motivo de la festividad de la Mártir Santa Eulalia, patrona de la ciudad.
En este contexto, el consistorio emeritense ha aplazado a mañana por la tarde los fuegos artificiales programados para esta noche, motivo por el que también se ha pasado al sábado 13 la Pitarra Popular, inicialmente prevista para mañana en la plaza de España. El espectáculo pirotécnico mantendrá su ubicación prevista entre el Puente Romano y el Lusitania, mientras que la Pitarra Popular se celebrará el mencionado sábado al mediodía y contará con la actuación de una Zambombá muy flamenca.
