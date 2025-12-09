Mérida se queda sin la procesión de vísperas de la Mártir por la lluvia: estos son los actos previstos para mañana

La Asociación Mártir Santa Eulalia ha seguido minuto a minuto la evolución del parte meteorológico antes de decidir cómo afrontar la procesión de vísperas con motivo de la festividad de la patrona de todos los emeritenses, en una jornada marcada por las altas probabilidades de lluvia. Las previsiones han llevado también al ayuntamiento de la capital extremeña a mover el programa de actos: los fuegos artificiales previstos para esta noche se han aplazado a mañana, y la Pitarra Popular se ha trasladado al próximo sábado 13.

La lluvia obliga a suspender la salida de la Mártir a la concatedral. / Ayuntamiento de Mérida

Desde primeras horas de la tarde ya se intuía que el tiempo iba a complicar la celebración de hoy, pese a que algunos vecinos mantenían la esperanza de que "la Mártir bendita" lograse frenar la lluvia. Finalmente, el tiempo no ha respetado a quienes se habían acercado al centro para disfrutar del ambiente previo al cortejo religioso y se ha suspendido.

Mártir Santa Eulalia. / El Periódico Extremadura

Actividades para mañana

El programa de mañana se completa con la eucaristía solemne a las 13.00 en la basílica y, por la tarde, con la procesión por las calles del casco histórico a las 18.00 horas. Además, los fuegos artificiales tendrán lugar a las 19.30, justo después de que la Mártir regrese al templo religioso, cerrando así una jornada reorganizada por las inclemencias del temporal.