Zaira, la niña de Calamonte que con solo 12 años escribe e ilustra un cuento contra el bullying

A veces, un simple trabajo de clase puede dar lugar a algo inesperado y sacar a la luz el don de la escritura. Los niños suelen sorprender por su capacidad para afrontar tareas propuestas en el colegio que, en principio, parecen muy complicadas para su edad. Es el caso de Zaira Rodríguez Gómez, que con solo 12 años y desde Calamonte ha convertido una actividad más del colegio en 'El valiente corazón de Lucas', un cuento infantil contra la lacra del bullying que ella misma ha escrito e ilustrado.

La joven estudia primero de la ESO en el IES Ruta de la Plata de su pueblo. El año pasado, cuando cursaba sexto de primaria, una profesora le mandó un ejercicio de Literatura y el resultado final dejó claro que Zaira tenía una facilidad especial para expresarse y emocionar. Al ver lo bien que había quedado aquel trabajo, surgió en casa la idea de autoeditar un pequeño libro que recogiera sus palabras, iniciativa que coincidía además con el deseo de la niña de ver su historia publicada. Sus padres, que hasta entonces conocían sobre todo su afición por el baile, descubrieron una nueva faceta y decidieron apoyar el regalo que su hija había pedido a los Reyes Magos y también por su cumpleños, transformar aquella cautivadora historia en un libro de verdad.

'El valiente corazón de Lucas'. / Cedida a El Periódico Extremadura

Hoy 'El valiente corazón de Lucas', con un precio de 12,5 euros, está llegando a bastantes familias y recibiendo una acogida cálida. Lo que empezó con un encargo a una imprenta por parte de sus progenitores, Paqui y Nicolás, ha superado ya los 130 ejemplares vendidos y ha abierto puertas para la joven autora, que próximamente ofrecerá charlas en institutos de la región. Recomendado para edades de 6 a 8 años, el cuento enseña a los más pequeños a reconocer el acoso, expresar lo que sienten, pedir ayuda sin miedo y tratar a los demás con respeto, todo a través de un lenguaje sencillo y de los llamativos dibujos. Es un libro hecho por una niña para muchos niños y un recordatorio de que algunos de los proyectos más especiales nacen en el aula y crecen gracias a la entrega de quien todavía mira el mundo con ojos que plantan cara a los abusos.