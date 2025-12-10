Mérida mueve ficha para ampliar su patrimonio: el ayuntamiento inicia la compra del antiguo edificio de Correos

Un paso más para la ampliación del patrimonio inmobiliario municipal emeritense. El Ayuntamiento de Mérida ha acordado iniciar el expediente para la adquisición directa del edificio que albergaba la antigua sede de Correos, que se encuentra ubicado en el número 1 de la plaza de la Constitución, y que cuenta con una extensión de más de 2.000 metros cuadrados.

Según lo recogido en la resolución de la delegación de Patrimonio, el importe definitivo para la compra del inmueble, del que existe una tasación externa encargada por Correos, coincide con la valoración realizada por los servicios técnicos municipales y asciende a la cantidad de 371.711,82 euros. Cabe recordar que en el pleno municipal celebrado a finales del pasado mes de junio, se aprobó una operación de crédito con cargo al remanente de tesorería (superávit) para hacer frente a esta operación.

En la resolución también se insta a recabar los informes pertinentes de los servicios técnicos municipales, tanto urbanísticos, económicos como jurídicos. El edificio en cuestión es propiedad de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S,M.E. Unipersonal, y se encontraba en desuso desde que la empresa pública trasladara su sede de atención al público a la calle Marquesa de Pinares, en la primavera del año 2017.

Uso público

El primer edil destacó que la construcción se encontraba "en perfecto estado de conservación, tras la inspección realizada por los técnicos municipales de urbanismo que garantizan que el edifico podrá tener determinados usos públicos y dotacionales una vez que se adquiera el inmueble". De momento, no se ha dado a conocer cuál será el nuevo uso que tendrá este inmueble, aunque la intención es que "siga ofreciendo un servicio público para la ciudad".

"La transferencia directa de un inmueble entre administraciones puede realizarse mediante mutación demanial, cesión gratuita o venta directa, siempre cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley de Patrimonio y su reglamento", recoge el informe del consistorio. "Esto permite que la compra se realice sin necesidad de licitación pública, amparando el procedimiento en la normativa vigente que facilita las adquisiciones de este tipo en condiciones de transparencia, economía y eficacia", añade.