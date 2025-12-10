Dos menores de 15 años heridos al ser atropellados por una moto en Mérida

Dos menores de 15 años resultaron heridos en un accidente de tráfico que tuvo lugar alrededor de las nueve menos cuarto de la noche en la avenida Jacinto Ramallo García. Según explicó el servicio de emergencias 112 de Extremadura, el suceso ocurrió cuando una moto atropelló a los chavales, en un tramo de la vía cercano al campo de fútbol. Las mismas fuentes indicaron que los muchachos sufrieron erosiones múltiples en el cuerpo y tuvieron que ser trasladados al Hospital de la capital regional.

Sanitarios y Policía Local

El 112 movilizó a sanitarios del SES y a varios efectivos de la Policía Local para que acudiesen hasta el lugar de los hechos.