Los gigantes de hierro se adueñan del cielo de Mérida: corte de tráfico de dos horas y media para instalar una grúa

Los trabajos para rehabilitar edificios históricos en Mérida han registrado un ritmo imparable, especialmente en el centro, donde coinciden varios proyectos de gran calado. A la grúa que se instaló hace unas semanas en el Mercado de Calatrava para avanzar en la transformación del futuro Museo de la Historia y Arqueología se suma también la intervención en otro enclave emblemático, el convento de las Freylas. Con motivo de estas obras, mañana jueves, 11 de diciembre, se cortará al tráfico un carril de la avenida de Extremadura, entre las 09.30 y las 12.00 horas, en el tramo junto a la Basílica de Santa Eulalia, para proceder a la colocación de otra grúa que permitirá continuar con la reforma del citado inmueble del siglo XVI.

El pasado se moderniza en la capital extremeña. / Javier Cintas

Instituto de Arqueología emeritense

Cabe destacar que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas continúa avanzando en el convento para convertirlo en la nueva sede del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), un centro mixto del CSIC y la Junta de Extremadura. Su fachada principal se encuentra desde hace más de un mes llena de vallas de obra. Cubren parte del céntrico espacio de la plaza de la basílica de Santa Eulalia mientras se lleva a cabo la ejecución de las obras. Las labores comenzaron el 2 de abril.