Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Convento de las Freylas

Los gigantes de hierro se adueñan del cielo de Mérida: corte de tráfico de dos horas y media para instalar una grúa

Será este jueves y afectará a la céntrica avenida de Extremadura, en el tramo junto a la basílica

Las grúas se apoderan del centro de la capital extremeña.

Las grúas se apoderan del centro de la capital extremeña. / Alberto Manzano

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Los trabajos para rehabilitar edificios históricos en Mérida han registrado un ritmo imparable, especialmente en el centro, donde coinciden varios proyectos de gran calado. A la grúa que se instaló hace unas semanas en el Mercado de Calatrava para avanzar en la transformación del futuro Museo de la Historia y Arqueología se suma también la intervención en otro enclave emblemático, el convento de las Freylas. Con motivo de estas obras, mañana jueves, 11 de diciembre, se cortará al tráfico un carril de la avenida de Extremadura, entre las 09.30 y las 12.00 horas, en el tramo junto a la Basílica de Santa Eulalia, para proceder a la colocación de otra grúa que permitirá continuar con la reforma del citado inmueble del siglo XVI.

La rehabilitación se abre paso en el histórico convento de las Freylas de Mérida

La rehabilitación se abre paso en el histórico convento de las Freylas de Mérida

Ver galería

El pasado se moderniza en la capital extremeña. / Javier Cintas

Instituto de Arqueología emeritense

Cabe destacar que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas continúa avanzando en el convento para convertirlo en la nueva sede del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), un centro mixto del CSIC y la Junta de Extremadura. Su fachada principal se encuentra desde hace más de un mes llena de vallas de obra. Cubren parte del céntrico espacio de la plaza de la basílica de Santa Eulalia mientras se lleva a cabo la ejecución de las obras. Las labores comenzaron el 2 de abril.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar-restaurante con más morro de Mérida abre su segundo local junto al Templo de Diana
  2. La primera gasolinera que se construyó en Mérida ya es oficialmente un Bien de Interés Cultural
  3. Bocachancla reabre el histórico local de Mamba y reactiva el debate sobre el papel de las discotecas en Mérida y en España
  4. El Ayuntamiento de Mérida renueva su armario por 454.000 euros
  5. La lluvia trastoca los planes de la festividad de Santa Eulalia en Mérida: los fuegos artificiales y la Pitarra cambian de fecha
  6. La discoteca Mamba cambia de nombre y reabre como Bocachancla en Mérida
  7. Kiko Rivera pone patas arriba el Barocco y dispara la fiesta en Mérida
  8. Cuando el barrio es una familia: La Antigua celebra en Mérida su almuerzo de campeones con migas y vino de pitarra

Los gigantes de hierro se adueñan del cielo de Mérida: corte de tráfico de dos horas y media para instalar una grúa

Los gigantes de hierro se adueñan del cielo de Mérida: corte de tráfico de dos horas y media para instalar una grúa

Mérida, en plena polémica sobre los petardos tras el rescate de una perrita que huyó asustada

Mérida, en plena polémica sobre los petardos tras el rescate de una perrita que huyó asustada

La asociación de Santa Eulalia confirma que la patrona de Mérida saldrá en procesión esta tarde

La asociación de Santa Eulalia confirma que la patrona de Mérida saldrá en procesión esta tarde

Mérida se queda sin la procesión de vísperas de la Mártir por la lluvia: estos son los actos previstos

Mérida se queda sin la procesión de vísperas de la Mártir por la lluvia: estos son los actos previstos

Mérida mueve ficha para ampliar su patrimonio: el ayuntamiento inicia la compra del antiguo edificio de Correos

Mérida mueve ficha para ampliar su patrimonio: el ayuntamiento inicia la compra del antiguo edificio de Correos

Dos menores de 15 años heridos al ser atropellados por una moto en Mérida

Dos menores de 15 años heridos al ser atropellados por una moto en Mérida

Los bomberos rescatan en Mérida a un hombre atrapado en su vehículo al sufrir un accidente

Los bomberos rescatan en Mérida a un hombre atrapado en su vehículo al sufrir un accidente

Zaira, la niña de Calamonte que con solo 12 años escribe e ilustra un cuento contra el bullying

Tracking Pixel Contents