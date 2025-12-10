Convento de las Freylas
Los gigantes de hierro se adueñan del cielo de Mérida: corte de tráfico de dos horas y media para instalar una grúa
Será este jueves y afectará a la céntrica avenida de Extremadura, en el tramo junto a la basílica
Los trabajos para rehabilitar edificios históricos en Mérida han registrado un ritmo imparable, especialmente en el centro, donde coinciden varios proyectos de gran calado. A la grúa que se instaló hace unas semanas en el Mercado de Calatrava para avanzar en la transformación del futuro Museo de la Historia y Arqueología se suma también la intervención en otro enclave emblemático, el convento de las Freylas. Con motivo de estas obras, mañana jueves, 11 de diciembre, se cortará al tráfico un carril de la avenida de Extremadura, entre las 09.30 y las 12.00 horas, en el tramo junto a la Basílica de Santa Eulalia, para proceder a la colocación de otra grúa que permitirá continuar con la reforma del citado inmueble del siglo XVI.
Instituto de Arqueología emeritense
Cabe destacar que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas continúa avanzando en el convento para convertirlo en la nueva sede del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), un centro mixto del CSIC y la Junta de Extremadura. Su fachada principal se encuentra desde hace más de un mes llena de vallas de obra. Cubren parte del céntrico espacio de la plaza de la basílica de Santa Eulalia mientras se lleva a cabo la ejecución de las obras. Las labores comenzaron el 2 de abril.
Suscríbete para seguir leyendo
- El bar-restaurante con más morro de Mérida abre su segundo local junto al Templo de Diana
- La primera gasolinera que se construyó en Mérida ya es oficialmente un Bien de Interés Cultural
- Bocachancla reabre el histórico local de Mamba y reactiva el debate sobre el papel de las discotecas en Mérida y en España
- El Ayuntamiento de Mérida renueva su armario por 454.000 euros
- La lluvia trastoca los planes de la festividad de Santa Eulalia en Mérida: los fuegos artificiales y la Pitarra cambian de fecha
- La discoteca Mamba cambia de nombre y reabre como Bocachancla en Mérida
- Kiko Rivera pone patas arriba el Barocco y dispara la fiesta en Mérida
- Cuando el barrio es una familia: La Antigua celebra en Mérida su almuerzo de campeones con migas y vino de pitarra