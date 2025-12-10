Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festividad

La lluvia concede una tregua a Santa Eulalia: la patrona de Mérida ya procesiona por sus calles

La mártir recorre el centro de la capital extremeña acompañada por numerosos devotos

Santa Eulalia de Mérida, este miércoles, a su salida de la basílica.

Santa Eulalia de Mérida, este miércoles, a su salida de la basílica. / JAVIER CINTAS

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

Un 10 de diciembre para la historia. Después de que en el día de ayer tuviera que suspenderse la procesión de vísperas por las inclemencias meteorológicas, la lluvia ha dado una tregua para que la mártir Santa Eulalia de Mérida, patrona de la capital extremeña, haya podido al fin reencontrarse con sus fieles por las calles de la ciudad en este miércoles nuboso. No se recuerda cuando fue la última vez que la alcaldesa perpetua se vio obligada a salir por la tarde en su día grande, pero el tiempo así lo ha querido y la niña Eulalia ha tenido que retrasar el horario y modificar su tradicional recorrido procesional para cumplir con su cita.

Militares de la base de Bótoa (Badajoz), en la procesión de Santa Eulalia.

Militares de la base de Bótoa (Badajoz), en la procesión de Santa Eulalia. / JAVIER CINTAS

Pasadas las seis de la tarde, el paso de la mártir ha cruzado el dintel de la basílica eulaliense recibiendo los primeros vítores de quienes se encontraban en el entorno del templo. Los militares del piquete del grupo de artillería ATP XI de la base de Bótoa (Badajoz) flanquean un año más el paso de la mártir bendita, después de que en la pasada edición no pudieron hacerlo por la Dana de Valencia. La a su vez patrona de los Jóvenes de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, está siendo acompañada durante todo el camino por numerosos fieles.

Carácter extraordinario

Debido a que la procesión ha tenido que desarrollarse con un carácter extraordinario, en el cortejo no participan representantes de las hermandades y cofradías de la Semana Santa de la ciudad ni de asociaciones o entidades, como suele ser habitual. Quienes sí que están presentes son los integrantes de la asociación folclórica y cultura de la barriada de La Antigua, ataviados con los trajes regionales y portando flores para la ofrenda. La banda de música de Mérida, que dirige Pilar Vizcaíno, es la encargada de interpretar marchas tras la patrona.

En esta ocasión, la mártir Santa Eulalia luce un traje blanco con brocados en oro, mientras que para el adorno floral del templete que la porta se ha optado por una composición en tonos pastel que consta de rosas de diferentes tonos como rosa ramificada, roble blanco, clavel y limonium. A su llegada a la concatedral de Santa María, en torno a las siete y media, se lanzará una gran colección de fuegos artificiales entre el puente romano y el Lusitania, mientras que en el interior del templo se desarrollará un momento de oración.

Noticias relacionadas y más

La jornada festiva arrancó a las 13 horas con la Solemne Eucaristía en honor a Santa Eulalia, que estuvo presidida por el Arzobispo de Mérida-Badajoz, Fray José Rodríguez Carballo. A la misa acudieron, entre otras autoridades, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán; y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, además de representantes de entidades civiles y militares. El primer edil, en nombre de la ciudad, realizó una ofrenda floral a la santa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar-restaurante con más morro de Mérida abre su segundo local junto al Templo de Diana
  2. La primera gasolinera que se construyó en Mérida ya es oficialmente un Bien de Interés Cultural
  3. Bocachancla reabre el histórico local de Mamba y reactiva el debate sobre el papel de las discotecas en Mérida y en España
  4. El Ayuntamiento de Mérida renueva su armario por 454.000 euros
  5. La lluvia trastoca los planes de la festividad de Santa Eulalia en Mérida: los fuegos artificiales y la Pitarra cambian de fecha
  6. La discoteca Mamba cambia de nombre y reabre como Bocachancla en Mérida
  7. Kiko Rivera pone patas arriba el Barocco y dispara la fiesta en Mérida
  8. Cuando el barrio es una familia: La Antigua celebra en Mérida su almuerzo de campeones con migas y vino de pitarra

La lluvia concede una tregua a Santa Eulalia: la patrona de Mérida ya procesiona por sus calles

La lluvia concede una tregua a Santa Eulalia: la patrona de Mérida ya procesiona por sus calles

Flores y velas para Robe Iniesta en su placa del Via Musicorum de Mérida

Flores y velas para Robe Iniesta en su placa del Via Musicorum de Mérida

Los gigantes de hierro se adueñan del cielo de Mérida: corte de tráfico de dos horas y media para instalar una grúa

Los gigantes de hierro se adueñan del cielo de Mérida: corte de tráfico de dos horas y media para instalar una grúa

Mérida, en plena polémica sobre los petardos tras el rescate de una perrita que huyó asustada

Mérida, en plena polémica sobre los petardos tras el rescate de una perrita que huyó asustada

La asociación de Santa Eulalia confirma que la patrona de Mérida saldrá en procesión esta tarde

La asociación de Santa Eulalia confirma que la patrona de Mérida saldrá en procesión esta tarde

Mérida se queda sin la procesión de vísperas de la Mártir por la lluvia: estos son los actos previstos

Mérida se queda sin la procesión de vísperas de la Mártir por la lluvia: estos son los actos previstos

Mérida mueve ficha para ampliar su patrimonio: el ayuntamiento inicia la compra del antiguo edificio de Correos

Mérida mueve ficha para ampliar su patrimonio: el ayuntamiento inicia la compra del antiguo edificio de Correos

Dos menores de 15 años heridos al ser atropellados por una moto en Mérida

Dos menores de 15 años heridos al ser atropellados por una moto en Mérida
Tracking Pixel Contents