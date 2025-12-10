La lluvia concede una tregua a Santa Eulalia: la patrona de Mérida ya procesiona por sus calles

Un 10 de diciembre para la historia. Después de que en el día de ayer tuviera que suspenderse la procesión de vísperas por las inclemencias meteorológicas, la lluvia ha dado una tregua para que la mártir Santa Eulalia de Mérida, patrona de la capital extremeña, haya podido al fin reencontrarse con sus fieles por las calles de la ciudad en este miércoles nuboso. No se recuerda cuando fue la última vez que la alcaldesa perpetua se vio obligada a salir por la tarde en su día grande, pero el tiempo así lo ha querido y la niña Eulalia ha tenido que retrasar el horario y modificar su tradicional recorrido procesional para cumplir con su cita.

Militares de la base de Bótoa (Badajoz), en la procesión de Santa Eulalia. / JAVIER CINTAS

Pasadas las seis de la tarde, el paso de la mártir ha cruzado el dintel de la basílica eulaliense recibiendo los primeros vítores de quienes se encontraban en el entorno del templo. Los militares del piquete del grupo de artillería ATP XI de la base de Bótoa (Badajoz) flanquean un año más el paso de la mártir bendita, después de que en la pasada edición no pudieron hacerlo por la Dana de Valencia. La a su vez patrona de los Jóvenes de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, está siendo acompañada durante todo el camino por numerosos fieles.

Carácter extraordinario

Debido a que la procesión ha tenido que desarrollarse con un carácter extraordinario, en el cortejo no participan representantes de las hermandades y cofradías de la Semana Santa de la ciudad ni de asociaciones o entidades, como suele ser habitual. Quienes sí que están presentes son los integrantes de la asociación folclórica y cultura de la barriada de La Antigua, ataviados con los trajes regionales y portando flores para la ofrenda. La banda de música de Mérida, que dirige Pilar Vizcaíno, es la encargada de interpretar marchas tras la patrona.

En esta ocasión, la mártir Santa Eulalia luce un traje blanco con brocados en oro, mientras que para el adorno floral del templete que la porta se ha optado por una composición en tonos pastel que consta de rosas de diferentes tonos como rosa ramificada, roble blanco, clavel y limonium. A su llegada a la concatedral de Santa María, en torno a las siete y media, se lanzará una gran colección de fuegos artificiales entre el puente romano y el Lusitania, mientras que en el interior del templo se desarrollará un momento de oración.

La jornada festiva arrancó a las 13 horas con la Solemne Eucaristía en honor a Santa Eulalia, que estuvo presidida por el Arzobispo de Mérida-Badajoz, Fray José Rodríguez Carballo. A la misa acudieron, entre otras autoridades, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán; y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, además de representantes de entidades civiles y militares. El primer edil, en nombre de la ciudad, realizó una ofrenda floral a la santa.