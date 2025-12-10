Flores y velas para Robe Iniesta en su placa del Via Musicorum de Mérida

El 26 de septiembre de 2021, el músico extremeño Robe Iniesta descubrió una placa homenaje a su prolífica trayectoria en el Via Musicorum, el camino de la música ubicado en la calle José Ramón Mélida que da cuenta de los artistas más relevantes que han actuado en el marco del Stone&Music Festival de Mérida. Lo hizo unas horas antes de actuar en el teatro romano para presentar su trabajo en solitario 'Mayéutica' y otras canciones de Extremoduro, dentro de la gira 'Ahora es el momento'.

Apenas cuatro años después, en este miércoles 10 de diciembre en que se ha dado a conocer el fallecimiento del artista placentino, sus seguidores de la capital extremeña han querido honrar su figura depositando flores y velas en ese vinilo de piedra natural que lleva su nombre. "Robe, hoy nos cuesta decir 'hasta siempre, siempre, siempre'. El recuerdo de tus noches en el Teatro Romano de Mérida será eterno, allí nos dejaste 'El poder del arte' en estado puro, en el lugar más maravilloso del mundo", ha expresado el festival a través de una publicación en sus redes sociales.

"Gracias por poner tu alma extremeña en cada nota y regalarnos himnos que siguen siendo nuestra forma de ver este festival: 'Ama, ama, ama y ensancha el alma…' Y aunque hoy faltes, sigues aquí. Permaneces en el Vía Musicorum. Cada persona que pase por ese paseo de la música encontrará tu nombre y entenderá que, en Mérida, tu voz 'se queda a vivir', como cantabas en 'Dulce introducción al caos'", ha manifestado el certamen musical emeritense.

El concierto de 2021, que tuvo que aplazarse un par de días por la lluvia, fue el segundo y último que Robe ofreció en el Stone&Music Festival. El primero de ellos tuvo lugar en septiembre de 2017, cuando se subió al escenario del teatro romano para deleitar al público emeritense con el directo de 'Destrozares. Canciones para el final de los tiempos', su segundo álbum en solitario marcado por la esencia propia del artista, canciones reivindicativas y de repulsa social.