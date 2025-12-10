La asociación de Santa Eulalia confirma que la patrona de Mérida saldrá en procesión esta tarde

La Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia de Mérida ha confirmado este miércoles que la patrona emeritense saldrá en procesión esta tarde, a las 18 horas, desde la basílica de Santa Eulalia. Cabe recordar que ayer tuvo que suspenderse la de vísperas debido a la lluvia. Hacía dos décadas que la patrona no se quedada un 9 de diciembre dentro de la basílica eulaliense sin poder trasladarse hasta la concatedral de Santa María y hoy podría ser la primera vez que procesione en la tarde de un 10 de diciembre.

Según ha informado el colectivo eulaliense, el recorrido será basílica de Santa Eulalia, plaza de Santa Eulalia, avenida de Extremadura, Camilo José Cela, Félix Valverde Lillo, plaza de España y llegada a la Concatedral de Santa María, donde se rezará una oración. Tras finalizar este acto, la santa volverá a recorrer la plaza de España para discurrir por la calle Santa Eulalia, Puerta de la Villa, rambla Santa Eulalia, avenida de Extremadura, plaza de Santa Eulalia y basílica.

Previamente, la basílica acogerá este miércoles, a las 13 horas, la solemne Eucaristía presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo. A esta celebración litúrgica asistirán, entre otras autoridades, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán; y el propio alcalde emeritense, entre otros representantes de entidades civiles y militares.

Recuerdo de Osuna a Vara

"A pesar de la lluvia, hoy es el día grande de la ciudad de Mérida. Hoy celebramos la festividad de nuestra Patrona, la mártir Santa Eulalia, de una manera especial teniendo como epicentro la Basílica que lleva su nombre". Así se ha pronunciado este miércoles a través de sus redes sociales el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha resaltado en este 10 de diciembre a la capital extremeña como "cuna del cristianismo hispano y tierra de profundas raíces espirituales, se envuelve en un sentimiento de unión y memoria".

En su publicación, el regidor municipal ha trasladado que hoy también es "día de recuerdos y de memoria, y como bien se rubrica en la Revista Eulalia, recordamos con afecto a quien fue un emeritense de pro, nuestro ex presidente Guillermo Fernández Vara que, como un emeritense más, se apostaba en cualquier esquina del recorrido, para disfrutar de la procesión eulaliense, desde la discreción que le caracterizaba".

"Día de recuerdos hacia aquellas y aquellos que, en la comida familiar, no estarán en la mesa pero que estarán en nuestro corazón, ha manifestado. "Santa Eulalia vuelve a iluminar los corazones emeritenses y nos recuerda, como cada año, la fuerza de la fe, del sacrificio y la riqueza de una tradición que atraviesa siglos. Hoy es un día de orgullo en cada corazón emeritense, día de orgullo en torno a la patrona que sigue viva en la historia, en la devoción y en el alma de la ciudad", ha expresado el primer edil.