El bocado más aplaudido en Mérida: manitas de cerdo, boletus y gambas en tempura de auténtico campeonato

Mañana de nervios la de este jueves en el ámbito gastronómico emeritense, cuando se ha dado a conocer que el restaurante Cachicho Casa Benito ha resultado ganador del voto del público en la Ruta de la Tapa Gourmet 2025 de Mérida gracias a su creación “De pie en el monte y brisa al mar”. El certamen, desarrollado en la ciudad del 6 al 30 de noviembre, ha cerrado con un balance muy positivo para el sector hostelero, tal y como ha dicho el edil de Turismo, Felipe González.

En este sentido, González ha destacado en rueda de prensa que la ruta ha permitido poner en valor la cultura gastronómica local y fomentar el consumo activo durante todo el mes, además de felicitar a los 14 restaurantes participantes y a la ciudadanía por su presencia activa en redes sociales. Ha explicado también que el primer premio del público ha recaído en Cachicho Casa Benito por su tapa elaborada con manitas de cerdo rellenas de boletus y gambas en tempura, un plato que además ha obtenido el tercer puesto del jurado profesional. Tras el esperado anuncio, el delegado ha entregado el diploma al jefe de cocina del establecimiento, Gonzalo Valverde, quien ha subrayado que la afluencia ha sido “extraordinaria”, con momentos en los que no pudieron asumir toda la demanda debido a la complejidad de la elaboración, llegando a servir entre 40 y 50 tapas diarias incluso entre semana. Valverde ha puesto en valor el auge de la gastronomía y la buena acogida de las propuestas más innovadoras, especialmente durante el pasado puente, cuando el negocio registró una llegada masiva de visitantes.

El cocinero ha comentado además el incremento de turistas nacionales y extranjeros, procedentes de lugares como Cataluña o Madrid, interesados en productos típicos como el cerdo ibérico, los quesos, el vacuno, la patatera o la lengua de cerdo, esta última una de las más demandadas en su restaurante (ubicado en el centro). Por su parte, Felipe González ha recordado que las personas que hayan completado el pasaporte y depositado su voto podrán optar a alguno de los más de 60 premios aportados por las casas colaboradoras. El listado de ganadores será publicado por el ayuntamiento emeritense y los premios podrán recogerse del próximo 15 de diciembre al 31 de enero en la Delegación de Turismo.