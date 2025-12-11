El oso más 'instagrameable' de la Navidad está en Mérida

La Navidad ha llenado Mérida de bombillas de colores. Desde el pasado 28 de noviembre, las calles del centro y las barriadas se encuentran engalanadas con todo tipo de adornos lumínicos que buscan animar a la ciudad en estas fechas tan señaladas. Pero si hay un elemento 'instagrameable' es el gran oso de luces instalado junto al Arco de Trajano, una decoración que no tiene nada que envidiar a la de otras capitales españolas. Vecinos y turistas se agolpan a su alrededor para hacerse una foto como si de los propios monumentos romanos de la capital extremeña se tratasen, recordando ese postureo tan cotidiano que nos lleva a sacar el móvil en cualquier momento para presumir de un viaje o de un plato rico.

Mérida da la bienvenida a su Navidad con un millón de luces llena de sonrisas e ilusión / Javier Cintas

Atraer y seducir

Y aunque su propósito inmediato es embellecer este espacio de la localidad, el oso gigante parece esconder un objetivo mucho más sutil: atraer, seducir y casi ordenar a quienes pasan por allí un silencioso "venid, acercaos...", ofreciendo la irresistible tentación de un 'selfi' bajo un manto de lucecitas. No se trata de un llamativo adorno, es un imán que captura miradas, sonrisas y teléfonos en alto. Al final, el oso no solamente ilumina Emerita Augusta, también ilumina a quienes se detienen ante él.