Todo listo para el belén viviente de Mérida: más de 200 personas, concurso de migas y coros

La plaza de San José de la barriada emeritense de la Argentina volverá a vestirse de gala este domingo, 14 de diciembre, para acoger el tradicional belén viviente de Mérida, en el que participarán más de 200 personas entre figurantes, coros y grupos de danzas que subirán al escenario para ambientar la representación. Este evento navideño, organizado por la sacramental y penitencial hermandad de la Cena, se ha convertido ya en una cita obligada para los amantes de la Navidad.

En este sentido, desde la Cena destacan a través de una nota que "la lograda recreación del belén y los coros atraen todos los diciembres a mucho público a lo largo de la mañana y entrada la tarde, por ello se extreman las medidas de comodidad, con zona acotada para mayores y personas con movilidad reducida, esparcimiento de niños e infancia y sosiego, con calma y alma, para quien se acerque".

Concurso de migas

Por otra parte, los colectivos participantes elaborarán 14 calderos de migas que se repartirán entre el público antes de conocer el veredicto del VI Concurso de Migas, cuyo jurado estará presidido por el chef y mesonero Michel Nevado. "Este Jurado con un perfil muy profesional y experimentado pondrá muy difícil a los grupos de los calderos la evaluación de la comida extremeña", sostienen desde la cofradia.

"En las bases del concurso además del arte y maestría en la elaboración de las Migas también se valorará la vestimenta e indumentaria acorde con el belén en la tierra de Judea hace 2025 años", añaden. En esta línea, cabe destacar que el acto será dirigido y presentado por Jaime Ruiz Peña, calificado como el "Legado del Emperador Augusto y trasunto de Publio Carisio, que cree y crea Emerita".