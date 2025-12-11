La directora de un colegio será la nueva concejala de Por Mérida en sustitución de Ángel de las Heras

Por Mérida contará en los próximos días con una nueva integrante en su equipo. María Soledad Esteban, que ocupaba el número tres en la candidatura de la formación emeritense y que actualmente ejerce como directora en un colegio de Don Álvaro, asumirá el acta que ha quedado vacante tras la marcha de Ángel de las Heras. Solamente está pendiente de tomar posesión en el pleno previsto para este mes, trámite con el que se completará el relevo dentro del partido político que lidera Miguel Valdés.

Motivos laborales

De las Heras cerró un capítulo breve pero de notable intensidad en la política emeritense. Arquitecto de profesión, fue la incorporación estrella que Miguel Valdés sumó a su lista en las últimas elecciones municipales, donde concurrió como número dos. Algo más de dos años después, presentó su renuncia por motivos laborales, tal y como informó este diario.

Persona muy válida

Valdés ha asegurado a El Periódico Extremadura que ve en María Soledad Esteban, además de una persona muy válida, a una mujer con gran capacidad para asumir las responsabilidades que conlleva el cargo. Ha destacado de ella su trayectoria profesional, su compromiso con la educación y su implicación con la ciudadanía, cualidades que, a su juicio, reforzarán el trabajo de Por Mérida.