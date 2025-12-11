La San Silvestre 2025 de Mérida prepara su carrera más divertida y detalla cómo apuntarse

La última carrera del año, la más divertida, está a punto de tomar de nuevo las calles de Mérida. Será el 30 de diciembre cuando la ciudad celebre su San Silvestre número diecisiete, con tres recorridos para todos los públicos y una caminata pensada para mayores. La tradicional carrera popular y festiva comenzará a las 18:30 horas, con salida y llegada en la calle Félix Valverde Lillo. Con esta cita “se pretende cerrar el año corriendo en la carrera tradicional de estas fechas tan señaladas, compitiendo para quedar lo mejor posible y divirtiéndose con o sin disfraz”, ha señalado el concejal de Deportes, Toni Marín.

Club de Atletismo Mitreo

La prueba ha sido organizada por el Club de Atletismo Mitreo con el patrocinio del ayuntamiento y la colaboración de la Federación Extremeña de Atletismo, la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta, la Diputación de Badajoz y la Asociación Deportiva de Atletas Populares de Mérida. La carrera, incluida en el calendario de la Federación Extremeña de Atletismo, está dirigida a personas de todas las edades, desde los más pequeños que deben realizarla acompañados por sus padres, hasta los usuarios de residencia de mayores, ha dicho el secretario general del Club Mitreo, Fernando Ceballos. A su vez, en la rueda de prensa ha estado presente el director del Hospital Casaverde Extremadura, Fco. Javier Rubio.

Premios y medallas

Asimismo, Ceballos ha anunciado que la entrega de premios tendrá lugar a las 21.00 horas y habrá un total de 42 trofeos para los vencedores y los más pequeños recibirán una medalla por participar, mientras que en la carrera general de cuatro mil metros, destinada a adultos, habrá tres distinciones especiales. Además, se otorgará un premio económico en la carrera general, 200 euros para el primer clasificado, 150 para el segundo, 100 para el tercero, 50 para el cuarto y 50 para el quinto, tanto en categoría masculina como femenina. También se premiarán los mejores disfraces, con premios individuales de 100 euros para el primero, 75 para el segundo y 50 para el tercero, mientras que en la categoría de grupo se otorgarán premios a los cinco mejores, siendo 200 euros para el primero, 100 para el segundo y 50 para el tercero. Cabe recordar que las personas que se disfracen en grupo deberán estar "correctamente" inscritas, ya que solo los registrados podrán ser valorados por el jurado.

Presentación de la prueba deportiva. / Ayuntamiento de Mérida

Periodo de inscripción

Por su parte, la tesorera de la entidad, Marisol Ulla, ha recordado que el periodo de inscripción estará abierto hasta el 22 de diciembre a las 23.59 horas, y que los interesados podrán registrarse a través de la página web de ChipSerena o de forma presencial en los establecimientos Deportes PirronSport y Her, con un precio de 8 euros para la caminata y carrera general y 4 euros para el resto de pruebas. Del mismo modo, las personas que se inscriban a última hora podrán hacerlo hasta el 26 de diciembre a las 23.59 horas con un precio de 10 euros; una vez cumplido este plazo, no se admitirán más.

Entrega de dorsales

Asimismo, la entrega del dorsal será el mismo día de la carrera, desde las 10.00 hasta las 14.00 horas, y desde las 16.00 hasta las 18.30, en la esquina situada entre las calles Trajano y Félix Valverde Lillo, junto al colegio. "Los dorsales correspondientes al periodo de inscripción ordinario irán personalizados, y los 1.300 participantes que los recojan recibirán un divertido gorro navideño", ha explicado Ulla. Igualmente, la organización dispondrá de un equipo médico sanitario durante el desarrollo del citado evento, y los participantes estarán cubiertos por seguros de responsabilidad civil y también de accidente.