La vida política y social de Mérida en 1904: el papel de las mujeres y la movilización republicana

Las crónicas de marzo de 1904 permiten reconstruir el ambiente político y social que se vivía en Mérida a comienzos del siglo XX, una época marcada por la efervescencia de los movimientos republicanos, la actividad de sociedades obreras y asociaciones de labradores, y el avance de nuevas formas de ocio y tecnología. En ese contexto, las elecciones constituían un acontecimiento mayor, con la plaza de la Constitución —hoy de España— como punto neurálgico de la vida pública.

La participación femenina en la vida política era inexistente. La ley solo permitía votar a los hombres mayores de 25 años y las convenciones sociales reforzaban esa exclusión. Las crónicas subrayan que durante las manifestaciones o concentraciones políticas se instaba a las mujeres a no asomarse siquiera a las ventanas, una recomendación que revela hasta qué punto la presencia femenina se consideraba inapropiada en el espacio público. En consecuencia, los debates, los mítines, las votaciones y las reuniones se desarrollaban en ambientes íntegramente masculinos.

El republicanismo fue el movimiento que mayor capacidad organizativa mostró en la ciudad. Su sede, el centro social La Tercia, ubicado en la calle Bastimento —actual calle de Los Maestros—, se convirtió en lugar de reunión y difusión de ideas. Allí se celebraban asambleas, se debatía sobre la actualidad política y se vendían publicaciones como el catecismo republicano o el manual Lo que debe saber un buen republicano.

Las manifestaciones y mítines republicanos destacaban por su intensidad y, a menudo, requerían llamadas al orden. En la Sociedad Obrera de Mirandilla, por ejemplo, los participantes fueron advertidos en varias ocasiones, especialmente cuando los discursos se desviaban hacia temas religiosos, vetados por la organización. La actividad política tenía, además, impacto en la ciudad: generaba debates, movilizaba a la población y contribuía a que sectores populares se implicaran en la vida pública. Figuras como Eugenio Macías, Tomás Lancho y Francisco Corchero, dirigentes republicanos y miembros destacados de instituciones locales, reforzaron ese dinamismo.

Tensiones y conflictos en el ámbito municipal

La vida política de 1904 no estuvo exenta de enfrentamientos. Uno de los episodios más comentados fue el conflicto en la Administración de Consumo, cuando un concejal quiso retener el salario de un empleado para cubrir una deuda. La falta de autorización judicial derivó en un altercado que, según las crónicas, terminó con una bofetada, lo que elevó la tensión en la administración municipal.

La Mérida de la época contaba con una actividad asociativa notable. La Comunidad de Labradores, fundada en 1897, celebró en 1904 una reunión en la que fue nombrado presidente Juan Gajardo, acompañado por una junta directiva integrada por varios agricultores locales. Paralelamente, el Centro Obrero acogía reuniones y mítines que trataban de fomentar la instrucción entre los trabajadores, como la propuesta de impartir clases gratuitas para asociados e hijos, iniciativa aprobada por unanimidad.

La vida cultural también mostraba signos de avance. En el colegio Santa Ana se ofrecieron conferencias sobre Geografía, Literatura e Historia Natural, mientras que en el Liceo se organizó una función musical con gramófono, un dispositivo que suscitó admiración por su capacidad para reproducir voces y sonidos con sorprendente fidelidad.

La ciudad mantenía además una intensa vida social. El pueblo de Calamonte celebró el 19 de marzo las fiestas de San José, con la asistencia de numerosos emeritenses que acudieron a misa, procesión y bailes. Al anochecer, el regreso de los asistentes por el puente romano se convirtió en un espectáculo que congregó a vecinos de Mérida para observar la llegada de carros, mulas y caminantes.