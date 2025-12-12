La Asociación APNES de Calamonte estrena '¿Quieres que te cuente un cuento?' en la Casa de la Cultura

Como cada año en Calamonte, se mantiene la tradición de asistir al teatro que preparan los chicos y chicas de la Asociación APNES, una entidad fundada en 1996 en el municipio para promover la inclusión y la inserción laboral de las personas con discapacidad. En esta ocasión, y precisamente esta tarde a las 18.00 horas, la Casa de la Cultura acogerá la representación '¿Quieres que te cuente un cuento?', un montaje en el que se recrearán cuatro historias: Pedro y el Lobo, El Hombre del Saco, Juan sin Miedo y La Cigarra y la Hormiga.

En esta edición serán seis los intérpretes que subirán al escenario: Sergio, Rubén, Pedro, Merche, Andrea y Ana Belén.

Cartel oficial de la representación teatral en Calamonte. / Cedida

Ilusión y empeño

Tere Macías, trabajadora social de la asociación, explica que el grupo suele preparar dos obras al año y que, para esta representación, llevan ensayando desde este verano. Señala que los participantes disfrutan enormemente del proceso, aunque detrás hay un trabajo intenso de posiciones, guiones y memorización. "Lo hacen con mucha ilusión y le ponen muchísimo empeño", destaca.

Los chicos y chicas de APNES realizando la obra en otros pueblos de la región. / Cedida

Obras con sello propio

Macías también subraya que cada uno de los integrantes aporta cualidades únicas al escenario. "Jose suele ser el más expresivo, mientras que Merche y Sergio destacan especialmente por su capacidad de memorización. "Estas características, enriquecen la obra y hacen que cada representación tenga un sello propio".