Condenan a dos menores por una violación grupal en Mérida: "Follamos y nos la chupas a todos o matamos a tu familia"

El Juzgado de Menores nº 1 de Badajoz ha condenado a dos menores por sendos delitos de agresión sexual a una menor y ha absuelto a otros tres por una violación grupal ocurrida en Mérida, en diciembre de 2023, cuando la víctima tenía 14 años. Según el fallo de la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, a los condenados se les impone internamiento en régimen cerrado en centro de reforma durante 24 y 18 meses, dos años de libertad vigilada, la obligación de someterse a programa formativo de educación sexual y en igualdad, así como la prohibición de acercarse a menos de 500 metros a la víctima, a sus familiares, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente y comunicarse con los mismos durante un plazo de tres años.

Asimismo, y al ser considerados como responsables civiles junto con sus representantes legales, se les condena de forma conjunta y solidaria a indemnizar a la víctima con 4.000 euros por las lesiones psicológicas sufridas y con 6.000 euros por los daños morales, cantidad que se incrementa en uno de ellos en 2.000 euros por daños morales. A ambos menores, se les condena al pago de las costas procesales. Por otra parte, el magistrado absuelve a otros tres menores de los hechos denunciados en su contra, al contar con todos los pronunciamientos favorables y sin imposición de costas.

Hechos probados

En la sentencia, se considera como hecho probado que sobre el 22 de diciembre de 2023, la menor practicó una felación a uno de los menores en las traseras del campo de fútbol de la barriada María Auxiliadora, después de que este le amenazara diciéndole que "si no lo hacía le iba a pegar e iba a mandar a su familia para que matase a la suya". Posteriormente, durante ese mismo periodo vacacional, en torno al 5 de enero de 2024, la víctima quedó con un chico "al que creía su amigo" y estando con este aparecieron otros, entre ellos los menores expedientados.

El relato recoge que en un parque de las traseras del instituto Albarregas, aprovechando las circunstancias de que era por la tarde noche, sobre las 20.30 horas, la superioridad numérica y la zona, los menores comenzaron a decirle que también tenían que practicarles una felación, que "tenía que follar y chupársela a todos, que si no le iban a pegar y mandarían a la familia a matar a su familia, expresiones atemorizantes que le dijeron todos". La joven se negó, pero los menores "la inclinaron para mientras le introducían el pene por la boca, otro por detrás le penetraban vaginalmente, y se iban intercambiando".

"Si intentaba separarse le agarraban del pelo y tiraban de ella para que siguiera. Al finalizar le dijeron que si denunciaba lo negarían todo y que le quitarían la vida a ella y a su familia", culmina la exposición del juez. A causa de estos hechos, la menor presenta un "sintomatología persistente de tipo ansioso reactiva a factores de estrés". "Presenta alteraciones emocionales y de la esfera cognoscitiva afectando a sus funciones ejecutivas y adaptativas provocando una gravosa secuela pues afecta al constructo de personalidad, con lo que da lugar a desajustes futuros que se mantendrán a lo largo de su vida", advierte.

Fundamentos jurídicos

En cuanto a los fundamentos jurídicos en los que se sustenta la sentencia, se considera la declaración testifical de la víctima "clara, persistente en el tiempo, coherente y verosímil, no quedando en absoluto desacreditada por los argumentos expuestos" por la defensa de los menores expedientados. Asimismo, expone que "existen contradicciones manifiestas" respecto a la participación en los hechos de los menores defendidos por los abogados Fernando Cumbres y José Duarte. En este punto, sostiene que "las declaraciones de la menor sobre la participación de tales menores en los hechos no es mantenida en el tiempo, existen fisuras y contradicciones en sus elementos esenciales". Durante el juicio, la Fiscalía retiró la acusación respecto de uno de los menores.