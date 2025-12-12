Un parque para todos: Mérida recibe el premio de la Otaex por la Ciudad de la Infancia

El centro cultural Santo Domingo de Mérida ha acogido este viernes la gala de entrega de los premios de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex), que en su XIV edición ha recaído en el ayuntamiento emeritense por el proyecto accesible que se ha llevado a cabo en la Ciudad de la Infancia, en la categoría de Urbanismo y Medio Ambiente. La delegada del ramo, Silvia Fernández, y la de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, han asistido a recoger el galardón.

La Otaex esgrime que la Ciudad de la Infancia cuenta con un espacio multijuego y una zona de juegos acuáticos, ambos dotados de medidas de accesibilidad que "garantizan su uso" por parte de todas las personas. Sobre las instalaciones, el parque dispone de sillas de ruedas adaptadas que "facilitan el disfrute" de las zonas acuáticas a niños con movilidad reducida, así como de un área de descanso para las familias, equipada con mesas y espacios de esparcimiento.

Más medidas

Además, la oficina destaca que este recinto de ocio dispone de área ajardinada y espacios para "desarrollar" juegos de mesa, área de aseos y servicios para los usuarios del parque, dotada de mesas de picnic accesibles. Por su parte, los baños también han sido adaptados, completando así una dotación que "convierte este parque de juegos en un espacio inclusivo, modélico y de referencia para el disfrute de todas las personas".

Asimismo, la Ciudad de la Infancia cuenta con "mobiliario accesible, apoyos isquiáticos, aseos adaptados y señalética inclusiva", además de actuaciones en las "aceras del entorno y en los espacios de conexión anexos" para garantizar la accesibilidad integral del recinto. Los equipamientos de juego también incorporan columpios y estructuras adaptadas que "favorecen" la participación conjunta de niños con y sin discapacidad, junto con mesas inclusivas y áreas de juego para que "la diversión no entienda de limitaciones".

Premio Reina Letizia

A juicio de la delegada de Urbanismo, este premio reconoce los "esfuerzos" que el consistorio realiza en materia de Accesibilidad Universal, al integrar este compromiso en las distintas políticas y actuaciones desarrolladas por todas las delegaciones municipales. De hecho, cabe recordar que en marzo de 2002, el ayuntamiento se coronó como un ejemplo de ciudad inclusiva al recibir el Premio Reina Letizia 2021 de Accesibilidad y Diseño Universal en Municipios, que otorga el Real Patronato sobre Discapacidad, en la categoría de modalidad de ciudades españolas.

"Mérida, con sobriedad, y sobre todo con un trabajo continuado, ha sabido hacer accesible su entorno a las personas con discapacidad, realizando actuaciones de permanente cambio y adaptación a las nuevas posibilidades de mejora y atendiendo y colaborando con las organizaciones del Tercer Sector", según recogía la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La La implementación de la accesibilidad en ciudades con el patrimonio que tiene Mérida "adquiere un especial valor al ser más compleja ya que cualquier actuación urbanística plantea un reto con la conservación del patrimonio".

Premio a la trayectoria

La Otaex también reconoce la trayectoria profesional de Ascensión Romasanta, que ha convertido su oficio en una herramienta de cambio social. Periodista de El Periódico Extremadura y directora de La Crónica de Badajoz, ha sido premiada por su labor informativa en favor de la accesibilidad universal. Natural de Oliva de la Frontera y licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, su trabajo ha contribuido a visibilizar la realidad de las personas con discapacidad en la región. En la categoría ha compartido galardón con Natalia Reigadas, periodista del diario Hoy.

Además, los premios también han reconocido a la empresa Moreno Zancudo 24 S.L. por el Centro de Artes Escénicas de Jesús Ortega, en la categoría de Edificación, así como Alba María Moreno Tomé por la reforma y mejora del Centro Marcelo Nessi, y Jaime Díez honrado por la reforma y adecuación de vivienda como alojamiento turístico en Tamurejo.

En la categoría de Tecnologías de la Comunicación e información, a Aspace Badajoz por 'Aspace Badajoz Radio. Piensa diferente'; en Formación, Divulgación y Publicidad, a Raquel Godoy Salorino por su activismo social en el ámbito de las personas con Ostomía y Carmen Sánchez Márquez, por su activismo social en el ámbito de la edificación accesible. En la categoría Productos y Servicios, a Ecoinnova Social S.L por 'Mobiliario Urbano Accesible'.