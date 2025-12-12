Mérida abre sus ludotecas de invierno: diversión y aprendizaje gratis estas Navidades

Las tres bibliotecas municipales de Mérida inauguran este sábado, 13 de diciembre, sus ludotecas de invierno, una propuesta destinada a niños de 4 a 12 años que busca "fomentar la creatividad, la lectura y el juego en un entorno educativo y seguro". Según ha informado el ayuntamiento, la asistencia será gratuita y no es necesario una inscripción previa, al tiempo que se crearán grupos de 15 menores hasta completar aforo.

En concreto, esta programación de ocio para el público infantil se desarrollarán los sábados 13, 20 y 27 de diciembre, así como los días 3 y 10 de enero, en horario de 11 a 14 horas, en las bibliotecas de Juan Pablo Forner, Zona Sur y La Antigua, cada una de ellas atendida por dos monitores especializados.

Las actividades

En estas se ofrecerán actividades diseñadas para "estimular el aprendizaje, la imaginación y el trabajo en equipo", como lecturas en voz alta con juegos de comprensión y creación de cuentos colaborativos, talleres de manualidades, juegos cooperativos y motrices, dinámicas de grupo, talleres basados en cuentos infantiles, o talleres tlleres de ciencia y descubrimiento, entre otras.

En esta línea, cabe indicar que también se llevarán a cabo talleres con temáticas especiales, como de confección de disfraces, habrá una feria de juegos con premios y se celebrará el 'día del talento'. Con esta iniciativa, las bibliotecas municipales "refuerzan su compromiso con el ocio educativo y la promoción de la lectura", además de que se ofrece a las familias una alternativa lúdica y formativa durante las vacaciones navideñas.