Actividades navideñas
Los mayores del barrio emeritense de Nueva Ciudad celebran la Navidad con unas migas
La asociación de vecinos organiza una comida de convivencia para el próximo 22 de diciembre
Con motivo de la Navidad, la Asociación de Mayores del Polígono de Nueva Ciudad de Mérida ha celebrado este viernes una deliciosa degustación de migas en el centro cultural de la barriada. La delegada de Mayores del ayuntamiento, Catalina Alarcón, ha querido acompañarlos en este encuentro lleno de sabor, tradición y buena compañía.
Por su parte, el colectivo vecinal de la barriada organizará el próximo 22 de diciembre una comida para los mayores, que también tendrá lugar en las instalaciones del centro social. Cabe destacar que las inscripciones se podrán realizar hasta el día 22, a través del WhatsApp de la asociación 623 582 996.
Churros con chocolate
Según informan desde el colectivo, las personas que ya están apuntadas pueden abonar los ocho euros el día 14 durante la convivencia que se desarrollará en la plaza Gabriel y Galán. En esta jornada también habrá migas, vino y churros con chocolate. Tampoco faltarán los bailes para el disfrute de los vecinos más veteranos del barrio.
